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安徽農婦再嫁帶上「撿來的流浪漢」 背後原因與亡夫有關

中國新聞組／北京6日電
那個曾經的流浪漢，現在已是家人。(取材自大皖新聞)
那個曾經的流浪漢，現在已是家人。(取材自大皖新聞)

1997年深秋，一名有智能障礙的流浪漢在安徽省明光市泊崗鄉新淮村的路上，被一位好心婦女「撿」回家，原本以為很短暫的收留，到現在已經長達26年，從青春而立到年邁花甲，從親力親為到子女接棒，這名平凡的婦人以善舉詮釋了人間大愛。

大皖新聞報導，62歲的王翠華來自平凡的安徽鄉村，至今仍用執著的行動續寫這個傳奇的愛心故事。王翠華身材矮小、頭髮花白，走路還一瘸一拐，一直以種田為生。「十二，洗洗手準備吃飯了」，王翠華微笑著走向院內一位端坐的老者身旁，拉著他緩慢地走向浴室，幫他洗臉、洗手；忙完後，她又牽著老人來到正屋小桌旁坐下用餐。

26年前，王翠華夫婦像往常一樣勞動回家，突然發現家門口坐著一位年紀看起來像50來歲的中老年男子，衣衫襤褸，目光呆滯，瘦得像皮包骨頭且渾身散發一種臭味。「當時我才36歲。如今我都62歲了，我那口子也走了12年了」。

多次問話後發現，這人竟是個傻子，王翠華隨後端來熱飯菜，只見他雙手並用、狼吞虎咽。王翠華四處托人打聽，才粗略了解到，這人來新淮村已有段時間，由於交流障礙，無人知曉他來自哪裡，平日偶爾幫農戶幹點兒農活，睏了就直接睡在田埂下。

據報導，心地善良的王翠華夫婦決定將其收留。由於流浪漢只會從口中發出模糊的「十二」聲音，於是王翠華夫婦就叫他十二。

「十二，曾經的流浪漢，現在已是我的家人了」，王翠華說，十二智力有些障礙，除了簡單的言語交流外，生活基本無法自理；十二還特別認生，生活中只有王翠華的招呼他才聽，其他任何人的指令都無效。

王翠華一家悉心照顧癡呆老人的故事廣為流傳，鄰居蔣德剛表示打從心底敬佩王翠華一家，「他們家兒子兒媳常年在外打工，她在家種地，生活也不容易，卻把傻子當親人伺候，這在農村很少見。」

報導提到，丈夫去世後，王翠華堅強地撐起了這個家，「領他回家就是一份責任，他就是我們家的一分子」，無論是女兒出嫁，還是兒子結婚生子，都是她一手操辦，她也始終沒有忘記丈夫的遺言，一如既然地帶著十二一起生活。

如今，王翠華已年過花甲，身體已大不如前，儘管如此，她對待十二的照料和關愛絲毫沒變。

有人勸王翠華把老人送到敬老院，她總是笑著說，這是他答應丈夫的，要給十二養老送終，「就算有一天我走在他的前面，我的兒子兒媳也會好好照顧他」。十二今年79歲了，在王翠華26年精心照顧下，身體很硬朗，還學會了一些基本的動手能力。

在潛移默化影響下，王翠華的子女們也把十二當成了家人，兒子兒媳、女兒女婿都喊十二為大叔，一家人生活得很溫馨。

王翠華照顧智能障礙的十二已經26年。(取材自大皖新聞)
王翠華照顧智能障礙的十二已經26年。(取材自大皖新聞)

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