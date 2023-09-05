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免費供病人、家屬燒飯 杭州這間共享廚房 1年花20萬

中國新聞組／北京5日電
杭州一間免費的共享廚房。(取材自潮新聞)
杭州一間免費的共享廚房。(取材自潮新聞)

灶台、廚具、調料、鍋盆刀板全都隨意使用。最近，杭州餘杭一家共享廚房火了，專門提供給住院病人及家屬免費使用，好讓病患也能吃「家常味」。統計下來，愛心廚房每個月的支出大概在2萬5000元（人民幣，下同）左右，一年總花銷也要大概個二、三十萬。

潮新聞報導，65歲的陳華榮是愛心廚房的管理員，他表示，這個廚房是去年3月份開張的，幕後創辦人是一位共產黨老黨員，廚房裡的設備、物資和日常運營的經費都是他出的。

陳華榮算了一筆帳，房租、水電燃氣費，購買廚具、調料、一次性餐具，還有員工的工資，一年下來，總花銷大概有二、三十萬。他說，「（出資人）他很低調，從來不出面的。但是每次我一跟他說有什麼需要，他二話不說，立馬就把錢給我打過來了。」

說到創辦人開愛心共享廚房的初衷，陳華榮表示，「那時候他家人在浙大一院（總部）這裡治療，發現周邊沒什麼餐館。因為是住院病人嘛，胃口也不好，如果能吃上一口家裡燒的可口的飯菜，對他們病情也是很有幫助的。所以才租下了這個小店面。」

陳華榮前他在附近經營一家麵館。後來創辦人叫他來幫忙，他就把麵館關了，專職負責愛心廚房的管理工作。陳華榮說，「平時，我就負責開門，監督一下衛生，有時候幫忙配料。（病人家屬）他們來了自己登記一下，拿一下號牌，就可以自己燒了。」

「我們對外是不開放的，只針對醫院（浙大一院）的病人。」陳華榮表示，現在基本上每天都有20多個人來使用，最多的時候一天來了53個人。

在廚房門口的桌子上，放了一本登記本，全國各地來過的病人家屬，都會在上面留下自己的使用記錄，從浙江到江西、安徽、福建……最遠的病人來自新疆。旁邊還有一本留言本，上面寫滿了病人的「感謝」。

「我們是從醫院護士的口中知道這個愛心廚房的，」吳大伯（化名）的家屬在浙一醫院化療，說到這個廚房，「兩個多月了，我幾乎天天過來，因為醫院裡的東西，她吃不下，胃口不好，還是想吃口家常飯。我也不怎麼會做的，就肉片炒炒，再弄一個菜，這裡很方便，旁邊就是菜場。這個愛心廚房，真的是做善事。」

陳大伯在收拾廚房用品。(取材自潮新聞)
陳大伯在收拾廚房用品。(取材自潮新聞)
病患家屬在共享廚房裡準備料理。(取材自潮新聞)
病患家屬在共享廚房裡準備料理。(取材自潮新聞)

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