曾生9崽 …熊貓「成功」死亡 網哀：「花花」沒媽了

大熊貓「成功」曾生育九隻熊貓。(取材自微博)

成都大熊貓繁育研究基地在微博 發布消息指出，雌性老年大熊貓「成功」9月3日在獸舍內死亡，終年23歲，約等同於人類70-80歲年齡。消息衝上微博熱搜第一，截至4日早上8時，閱讀量逾700萬次，廣大網友除了悲嘆「花花沒有媽媽了」，更抨擊基地讓「成功」當高齡產婦，是壓榨。

來源：YouTube

南方都市報報導，熊貓基地表示，近期「成功」採食竹筍及窩頭正常，糞便量及體重正常，被毛光亮，整體狀態良好。9月2日晚間，夜班飼養員觀察其健康狀態良好。「成功」被發現死亡時，處於左側臥狀態，體態舒展，周圍有大量昨晚採食剩下的筍殼，獸舍內未見異常情況。

9月3日下午，熊貓基地已聯合省內三甲醫院病理學專家、動物病理學專家等開展病理學分析和綜合評估。

熊貓基地表示，對於「成功」的猝然離去，深感痛心。感謝大家對大熊貓保護事業的關心與支持。願「成功」安息。

據報導，大熊貓「成功」曾誕下9隻熊貓，其中包括「功仔」（電影「功夫熊貓」中阿寶的原型）、頂流「和花（花花）」、「和葉」等。

「成功」的離世引發網友熱議，不少網友認為其實「成功」也很可憐，20歲了還需要參與繁殖，雖說牠23歲去世，但現在普遍圈養熊貓都能活到30多歲，真的太可惜。

也有網友表示希望每一隻大熊貓都能被善待，「一直期待著花花和葉子以後會不會搬到媽媽附近住，不能見面能嗅到媽媽的氣味就在附近也好。」

另有網友把矛頭對準熊貓基地，「太過分了，天天刷熊貓圈，怎麼突然死了，基地是怎麼照顧的？」、「英雄媽媽去世了，我的花花寶寶沒有媽媽了」」、「20歲讓她生孩子時怎麼不想著相當於人類的六、七十歲呢？被你們害死時候知道強調年紀了是吧？」、「把成功榨乾到她臨死前兩年。相當於人類七、八十歲的年齡還要她生孩子，生出來的兩個孩子都有健康問題，兩個孩子還被基地繼續榨」。也有網友說，「願天堂滿是竹子」、「功媽在潘達星球要快快樂樂」。