我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

曾生9崽 …熊貓「成功」死亡 網哀：「花花」沒媽了

中國新聞組／北京4日電
大熊貓「成功」曾生育九隻熊貓。(取材自微博)
大熊貓「成功」曾生育九隻熊貓。(取材自微博)

成都大熊貓繁育研究基地在微博發布消息指出，雌性老年大熊貓「成功」9月3日在獸舍內死亡，終年23歲，約等同於人類70-80歲年齡。消息衝上微博熱搜第一，截至4日早上8時，閱讀量逾700萬次，廣大網友除了悲嘆「花花沒有媽媽了」，更抨擊基地讓「成功」當高齡產婦，是壓榨。

來源：YouTube

南方都市報報導，熊貓基地表示，近期「成功」採食竹筍及窩頭正常，糞便量及體重正常，被毛光亮，整體狀態良好。9月2日晚間，夜班飼養員觀察其健康狀態良好。「成功」被發現死亡時，處於左側臥狀態，體態舒展，周圍有大量昨晚採食剩下的筍殼，獸舍內未見異常情況。

9月3日下午，熊貓基地已聯合省內三甲醫院病理學專家、動物病理學專家等開展病理學分析和綜合評估。

熊貓基地表示，對於「成功」的猝然離去，深感痛心。感謝大家對大熊貓保護事業的關心與支持。願「成功」安息。

據報導，大熊貓「成功」曾誕下9隻熊貓，其中包括「功仔」（電影「功夫熊貓」中阿寶的原型）、頂流「和花（花花）」、「和葉」等。

「成功」的離世引發網友熱議，不少網友認為其實「成功」也很可憐，20歲了還需要參與繁殖，雖說牠23歲去世，但現在普遍圈養熊貓都能活到30多歲，真的太可惜。

也有網友表示希望每一隻大熊貓都能被善待，「一直期待著花花和葉子以後會不會搬到媽媽附近住，不能見面能嗅到媽媽的氣味就在附近也好。」

另有網友把矛頭對準熊貓基地，「太過分了，天天刷熊貓圈，怎麼突然死了，基地是怎麼照顧的？」、「英雄媽媽去世了，我的花花寶寶沒有媽媽了」」、「20歲讓她生孩子時怎麼不想著相當於人類的六、七十歲呢？被你們害死時候知道強調年紀了是吧？」、「把成功榨乾到她臨死前兩年。相當於人類七、八十歲的年齡還要她生孩子，生出來的兩個孩子都有健康問題，兩個孩子還被基地繼續榨」。也有網友說，「願天堂滿是竹子」、「功媽在潘達星球要快快樂樂」。

大熊貓「成功」。(取材自南方都市報)
大熊貓「成功」。(取材自南方都市報)

微博

上一則

日本排核汙水 中國旅客退單率達50％ 爆買潮轉向南韓

延伸閱讀

人類曾「瀕臨滅絕」 90萬年前曾僅剩1280個體 研究：氣候變遷恐是主因

人類曾「瀕臨滅絕」 90萬年前曾僅剩1280個體 研究：氣候變遷恐是主因
華府動物園3大熊貓 依協議年底送返中

華府動物園3大熊貓 依協議年底送返中
費翔見到截肢的熊貓「兒子」 網：父子20年不變的帥

費翔見到截肢的熊貓「兒子」 網：父子20年不變的帥
「小奇蹟」歡度3歲生日 年底隨父母離美民眾不捨

「小奇蹟」歡度3歲生日 年底隨父母離美民眾不捨

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
「中國好聲音」第一季錄影現場。（取材自微博）

「中國好聲音」10年熱潮被黑幕終結 何以至此？

2023-08-30 02:00

超人氣

更多 >
心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起
因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美