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內蒙「宇宙地鎮很黑村」 風光明媚網紅地

中國新聞組／北京1日電
很黑村。（取材自封面新聞）
很黑村。（取材自封面新聞）

乍看「宇宙地鎮很黑村」以為是哪個遊戲或動漫的暗黑宇宙，其實這個霸氣十足的名字來自內蒙古一個風光明媚的「網紅」村，當地還曾是「還珠格格」、「康熙王朝」等著名影視劇的拍攝地點。今年暑假期間，「宇宙地鎮很黑村」迎來一波旅遊高峰，許多青年返鄉創業，當地也取經山東淄博燒烤，建設了「很黑美食廣場」並發展旅遊，要打造成為鄉村旅遊發展產業區。

很黑村當地美麗的草原風光。（取材自封面新聞）
很黑村當地美麗的草原風光。（取材自封面新聞）

封面新聞報導，「宇宙地鎮很黑村」位於內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗，村支書付桂芬說，「很黑」音譯自蒙古語「洪肯兒」，寓意為「高山上的一塊低窪平地兒」。

「暑假就是我們這兒的旅遊高峰期。」付桂芬表示，很黑村立足熱水塘溫泉--阿斯哈圖石林「中國北疆風景大道」沿線優勢，又因其獨特的村名和旅游資源吸引著大量遊客，是全國著名的「網紅村」。

很黑美食廣場。（取材自封面新聞）
很黑美食廣場。（取材自封面新聞）

付桂芬說，「很黑村」坐落在黃崗梁國家森林公園腳下，遊客在這裡不僅可以體驗燒烤、海鮮、牛羊肉等特色美食，還可以去草原上騎馬、射箭、騎駱駝、看蒙古包。

宇宙地鎮黨委委員、宣傳委員張建華指出，「克什克騰旗是整個內蒙的縮影，山、海、林、田、湖咱們這兒都有。」「還珠格格」、「康熙王朝」著名影視劇都曾在這裡拍攝。

由於得天獨厚的旅游資源，很黑村也吸引了一批年輕人返鄉創業。在當地扶持下，很黑村成立了大學生創業園。

張建華透露，2023年，宇宙地鎮牽頭，在很黑村建設了「很黑美食廣場」，可以容納600人同時就餐。今年8月還成立了很黑村旅遊文化有限公司，規畫建設占地130畝的跑馬場，「這些都能給村民帶來實實在在的收入」。

每年6月中旬到8月末、9月中旬到11月，都是很黑村的旅遊旺季。張建華說，宇宙地鎮制定了五年發展規畫，其中很黑村瞄準的方向就是鄉村旅遊發展產業區。很黑村將通過「住宿+體驗」，實現農旅融合發展，延長產業鏈條。

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