學者：新冠源頭未解 石正麗名列中科院院士候選人「奇怪」

石正麗。(取材自武漢病毒研究所官網)

曾捲入新冠病毒溯源爭議、武漢病毒研究所 研究員石正麗 上榜2023年中國科學院院士增選有效候選人。自由亞洲電台引述專家指出，在病毒溯源未釐清前，提名石正麗感覺奇怪。

根據武漢病毒研究所官網簡介，石正麗現任武漢病毒所新發傳染病研究中心主任，從事新發病毒的病原學研究，在野生動物傳播的病毒的病原學、分子流行病學及病毒的感染機理方面具豐富研究經驗。

據報導，武漢病毒所的P4實驗室曾藉由法國幫助興建全球危險等級最高的病毒實驗室，2018年初啟用時，石正麗出任副主任。新冠肺炎 2019年底在武漢爆發，至今年4月統計殃及100多個國家，600多萬人死亡。外界多質疑病毒從武漢P4實驗室外洩，但石正麗駁斥說毫無根據。

此前新浪刊文，2020年2月3日，國際權威學術期刊「自然」（Nature）在線發表石正麗團隊關於新型冠狀病毒（2019-nCoV）的研究論文，標題為：「蝙蝠是造成肺炎疫情的新型冠狀病毒的可能來源」，投稿日2020年1月20日。台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙31日接受自由亞洲電台採訪就此質疑，石正麗早發現新病毒，為何不通報世界衛生組織？幫助各國預警？

據報導，陳秀熙說：「要發表一篇自然科學期刊，通常從審查到登刊需要三、四個月，加上她要準備文章稿件，推回去，2019年的6月到10月中間，應該在實驗室就已經了解這支病毒跟其他病毒不一樣。到底這病毒是人畜共通傳染？還是從實驗室流出？後來世界衛生組織進去查，還是沒有完全得到結論，因為訊息不是很充分透明，也不是很充足，這問題到現在還在澄清，還沒有完全結束。」

報導指出，對中方在爭議的病毒溯源未釐清前，提名關鍵人石正麗獲選院士候選人，陳秀熙直言很奇怪：「中國現在要用個人角度來看這些對新冠肺炎、新興傳染病，生物科技上可找到後面基因序列定位和遺傳演化種之間的相關成就，可是人類為了新冠肺炎付出多少代價？…我覺得不該是這樣衡量科學家的成就。」