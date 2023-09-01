救房市再出招 人行降房貸利率、調降首付：統一降為2成及3成

中國拯救房市政策一波接一波。（中新社）

中國拯救房市政策一波接一波，繼廣州、深圳等多地落實「認房不認貸」後，中國人民銀行、國家金融監督管理總局昨日（8月31日）再發布兩項重量級政策，包括降低房貸利率 及統一最低首付款（頭期款）政策。專家指出，新政策對穩定房市具備重要作用，對股市亦有非常正面的影響。

兩部門聯合發布「關於調整優化差別化住房信貸政策的通知」，統一全國商業性個人住房貸款 最低首付款（頭期款）比率政策下限。不再區分實施「限購」城市和不實施「限購」城市，首套住房和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比率政策下限統一為不低於20％和30％。

同時，將二套住房利率政策下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）加20個基點。首套住房利率政策下限仍為不低於相應期限LPR減20個基點。

各地可按照因城施策原則，在不低於上述全國統一的住房信貸政策基礎上，根據當地房地產市場形勢和調控需要，自主確定轄區內首套和二套住房最低首付款比率和利率下限。

人行並指，自9月25日起，存量首套住房商業性個人住房貸款的借款人可向承貸金融機構提出申請，由該金融機構新發放貸款置換存量首套住房商業性個人住房貸款。存量住房貸款利率下降，對借款人來說，可節約利息支出，有利擴大消費和投資。

據第一財經報導，存量首套住房商業性個人住房貸款利率調整後，平均降幅大約為0.8個百分點。以人民幣100萬元、25年期、原利率5.1%的存量房貸為例，假設房貸利率降至4.3%，可節約借款人利息支出每年超過人民幣5000元。

另外，新政官宣首日，中新經緯諮詢廣州一些熱銷樓盤置業顧問和房產經紀人。一名置業顧問說：「之前，工作日來看房的人不多。但30號這天，不僅有房產經紀人來踩盤，臨近晚上了，售樓部還有四五組客戶沒有離開。 」

2022年10月，陳晨開始在廣州看房。她對中新經緯稱，當時看了一些樓盤，感覺市場還可以，不算太差。之後由於斷斷續續的疫情 ，他們就不怎麼出去看了。

由於整體市場不太景氣，陳晨買房的願望變得沒有那麼強烈。此外，另一個重要因素是，她男朋友在成都有一套住房，按照廣州當時「認房又認貸」的購房政策，如果他們一起買房，就屬於二套房，加上貸款未結清，首付比例達70%。「70%的首付比例太高了，我們只能打算先賣掉成都的房子。」陳晨說。

「這個政策出台後，首付和貸款都不再受成都那套房子的牽絆了，肯定要重新看房了。」不過陳晨也稱，「現在樓市不景氣，我們花錢會控制，即使首付比例下調，也不會增加買房預算。」