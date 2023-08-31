183次出價…甘肅前首富2架灣流私人機 1.23億拍出

甘肅前首富闕文彬的豪華私人機，近日終於賣出，圖為飛機外觀。（取材自阿里資產平台）

總價近5億元（人民幣，下同，約6874萬美元）、曾屬昔日甘肅 首富闕文彬的兩架「灣流G450型」、「灣流G550型」商務飛機，近日以1.23億元的價格迎來新主人。

紅星新聞報導，阿里資產平台顯示，這兩架豪華飛機停飛4年多，起拍價為4315萬元，共8名買家參與拍賣，經過183次出價後，競買號為「F3014」的買家相較上一位的出價抬高500萬元，最終以1.23億元成交。不過，競買須知提醒，這兩架飛機於2019年3月停飛，停飛期間未進行任何維護保養，目前已不適航，民用航空器標準適航證、民用航空器電台執照均己過期，且在停飛後未進行任何專業化檢測 。

據報導，這兩架飛機的編號分別為B-8267、B-8269，原屬四川縱橫航空有限公司，背後的受益人是昔日的甘肅首富闕文彬，間接持股比率為99.95%。

闕文彬曾透露，他買下灣流G550的金額約為3億元，每年託管費用就需花費1000萬左右。算上縱橫航空十多個飛行員的安家費、轉會費等，算下來每人花費500萬元。

2012年，縱橫航空與國家開發銀行簽訂合同，約定借款7050萬美元（實際發放6550萬美元，約合人民幣4.77億元）用於購置灣流G450型、灣流G550型這兩架飛機，同時飛機提供抵押擔保。