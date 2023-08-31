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一線城市認房不認貸 廣州、深圳「低首付」起跑

記者黃國樑／綜合報導
廣州成為中國第一個響應「認房不認貸」政策的一線城市。（中新社）
廣州成為中國第一個響應「認房不認貸」政策的一線城市。（中新社）

廣州30日上午正式發文實施購買首套房貸款「認房不認貸」，是中國第一個落實這項政策的一線城市。深圳住建局30日傍晚也宣布，31日起施行「認房不認貸」政策。為加大對上市房企支持力度，證監會副主席王建軍表示，目前，已經有5家上市房企再融資和2家上市公司的併購重組，通過證監會註冊融資400億元。

市場人士指出，廣州、深圳此舉對中國房市來說是一個具有引導意義的進展，預料一些二線城市很快跟隨放寬相關限制，其他一線城市如北京、上海估計也會適度表態。

廣州市、深圳市30日相繼印發通知稱，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

「認房」或「認貸」是銀行在發放住房按揭（抵押）貸款時評判首套房、二套房的標準，其中「認房又認貸」最為嚴格，指的是即便第一套住房貸款已還清，但因有貸款紀錄，再置換時仍被認定為購買第二套住房，從而執行更高比例首付（頭期款）及房貸利率。

人民網報導，廣東住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，廣州是一線城市裡面最先出台「認房不用認貸」政策的城市。

廣州的條款非常明確：只要家庭成員在當地名下無成套住房的，即可認定為首套，首套住房最低首付比率是三成，而對於之前在廣州有過貸款紀錄的首付比率是四成，政策出台後符合條件的就可以享受三成的首付。

香港經濟日報報導，易居研究院研究總監嚴躍進指出，廣州打響「認房不認貸」第一槍，它的重要含義在於，當前一線城市在此類政策方面的落實節奏比較慢，廣州放寬後，便意味著一線城市在該政策上真正做到了鬆綁。

接下來也會促使北京、上海等一線城市加快政策出台，以更好落實「認房不認貸」的政策內容。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指，廣州房價在一線城市中相對穩定，推出後房價過熱風險不高，比較可控。

不過，克而瑞集團董事長丁祖昱指出，北京、上海全面實施「認房不認貸」的可能性並不大，僅非核心區有適度放開的可能。

目前除了北京、上海外，還有長沙、西安、成都、重慶、武漢、廈門、青島、寧波、福州、石家莊、合肥、珠海等二線城市執行「認房又認貸」。

貝殼財經報導，金融支持民營企業發展工作推進會30日召開。會上，證監會副主席王建軍表示，今年以來證監會加大了對上市房地產企業的支撐力度。目前，已經有5家上市房企再融資和2家上市公司的併購重組，通過證監會註冊融資400億元。

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