家長組車隊上街炫富？孩子探頭拍照 遼寧幼兒園挨轟

幼兒園被疑組織家長開私家車隊上街炫富。（視頻截圖）

「炫富」從幼兒園開始？遼寧一家幼兒園被爆料，日前在畢業典禮時讓家長開私家車組成車隊行駛，還讓孩子伸出窗外拍照，引發「炫富」質疑。當事幼兒園受訪回應稱，活動是家長提議，園方在事前已發出安全告知書，沒有要求學生做探出車窗拍照的危險舉動。對此網民意見兩極，有人認為家長問題大，也有人稱幼兒園才是主辦方，不能推卸責任。

來源：YouTube

綜合紅星新聞、九派新聞報導，遼寧鞍山一家幼兒園被爆料，在組織畢業典禮時，讓家長開私家車組成車隊行駛，還讓孩子伸出窗外拍照，是在「炫富」，而且從車窗內探出頭也是危險行為。

該幼兒園園長受訪表示，此次活動確實是組織孩子們參加畢業典禮，在出發前已向家長徵求出行方式，選項有搭乘校車、租車 或私家車，最後家長都同意開私家車，因為「這樣方便」。園長還說，在出發前已經給家長發了安全告知書，「要求方面都有存檔，我們不可能讓孩子探出車窗拍照，這樣太危險」。

對此，網友表示，「不是小孩坐自己父母的私家車嗎？允許小孩探出車窗不是家長的問題嗎」、「應該是家長組織、園方配合的，哪個幼兒園瘋了搞這費力不討好的事」。但也有網友認為，既然是幼兒園組織的活動，幼兒園要承擔責任，不能以安全通知書的發放推卸責任。