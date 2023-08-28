甲午沉艦考古 文物局推愛國教育

甲午海戰沉艦來遠艦遺址水下考古調查工作啟動。(取材自央視新聞)

中日甲午海戰沉艦「來遠」艦遺址水下考古調查工作啟動儀式，日前在山東威海劉公島舉行，此次考古調查預計將歷時60天，預計為甲午海戰史和世界海軍艦艇史的研究提供珍貴的考古實物資料。

觀察者網報導，啟動儀式上，國家文物局考古研究中心主任唐煒在發言中指出，要以甲午沉艦為切入點，深入發掘海防歷史，進行愛國主義教育 ，同時開展多學科合作，做好考古資料的研究、闡釋和整理工作。甲午沉艦水下考古項目的科學方法和工作模式適用於沿海近現代沉船的發掘，擴大了學術視野，推動近現代沉船的學術研究。

山東省文化和旅遊廳二級巡視員王守功在發言中指出，甲午沉艦水下考古工作是落實習總書記關於革命文物工作指示批示精神的重要舉措。山東省也是甲午戰爭的終戰之地，希望本次調查工作中，考古隊能取得新的突破。

啟動儀式最後，唐煒和王守功共同為「來遠」艦遺址水下考古隊授旗。

據報導，本次調查計畫選擇在沉艦遺址的舯、艏、艉三處區域進行抽沙揭露，預計清理300平方米範圍，確認是否存在艦體，以及艦體在泥中的保存狀況，提取部分代表性遺物，找到沉艦身分的確切實證。

「來遠」艦為「經遠」艦的姊妹艦，1887年建成，同年12月加入北洋海軍。1895年2月甲午海戰中，日軍魚雷艇偷襲威海灣內北洋海軍，「來遠」艦中雷沉沒於威海灣石碼頭南側海域，艦上30人殉國。