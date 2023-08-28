我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯也有「年輪可頌」了 一個7.5元比紐約便宜

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

甲午沉艦考古 文物局推愛國教育

中國新聞組╱綜合報導
甲午海戰沉艦來遠艦遺址水下考古調查工作啟動。(取材自央視新聞)
甲午海戰沉艦來遠艦遺址水下考古調查工作啟動。(取材自央視新聞)

中日甲午海戰沉艦「來遠」艦遺址水下考古調查工作啟動儀式，日前在山東威海劉公島舉行，此次考古調查預計將歷時60天，預計為甲午海戰史和世界海軍艦艇史的研究提供珍貴的考古實物資料。

觀察者網報導，啟動儀式上，國家文物局考古研究中心主任唐煒在發言中指出，要以甲午沉艦為切入點，深入發掘海防歷史，進行愛國主義教育，同時開展多學科合作，做好考古資料的研究、闡釋和整理工作。甲午沉艦水下考古項目的科學方法和工作模式適用於沿海近現代沉船的發掘，擴大了學術視野，推動近現代沉船的學術研究。

山東省文化和旅遊廳二級巡視員王守功在發言中指出，甲午沉艦水下考古工作是落實習總書記關於革命文物工作指示批示精神的重要舉措。山東省也是甲午戰爭的終戰之地，希望本次調查工作中，考古隊能取得新的突破。

啟動儀式最後，唐煒和王守功共同為「來遠」艦遺址水下考古隊授旗。

據報導，本次調查計畫選擇在沉艦遺址的舯、艏、艉三處區域進行抽沙揭露，預計清理300平方米範圍，確認是否存在艦體，以及艦體在泥中的保存狀況，提取部分代表性遺物，找到沉艦身分的確切實證。

「來遠」艦為「經遠」艦的姊妹艦，1887年建成，同年12月加入北洋海軍。1895年2月甲午海戰中，日軍魚雷艇偷襲威海灣內北洋海軍，「來遠」艦中雷沉沒於威海灣石碼頭南側海域，艦上30人殉國。

來遠艦遺址水下遺物。(取材自央視新聞)
來遠艦遺址水下遺物。(取材自央視新聞)
來遠艦遺址水下遺物。(取材自央視新聞)
來遠艦遺址水下遺物。(取材自央視新聞)
啟動儀式後為來遠艦遺址水下考古隊授旗。(取材自環球網)
啟動儀式後為來遠艦遺址水下考古隊授旗。(取材自環球網)
中日甲午海戰沉艦「來遠」艦遺址水下考古調查工作啟動儀式25日上午在山東威海劉公島...
中日甲午海戰沉艦「來遠」艦遺址水下考古調查工作啟動儀式25日上午在山東威海劉公島舉行。(取材自環球網)

教育

上一則

大媽怒罵「崇洋媚外」 推倒Cosplay女子

下一則

日排核汙水 中國漁民：財路斷 百萬人改養淡水水產

延伸閱讀

香港故宮文9月辦三星堆特展 展期至明年1月

香港故宮文9月辦三星堆特展 展期至明年1月
吳鎮宇兒費曼退微博 自曝「有點累了」

吳鎮宇兒費曼退微博 自曝「有點累了」
貓熊陪葬 漢文帝陵墓出土動物殉葬坑 也發現金絲猴骨架

貓熊陪葬 漢文帝陵墓出土動物殉葬坑 也發現金絲猴骨架
漢文帝也愛貓熊 殉葬坑發現2000多年前貓熊骨骼

漢文帝也愛貓熊 殉葬坑發現2000多年前貓熊骨骼

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
中國海軍093型「商級」核潛艦。（取材自國際船舶網）

解放軍093型核潛艦傳意外 研製過程神秘、戰鬥力不可小覷

2023-08-22 04:20

超人氣

更多 >
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議
「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌