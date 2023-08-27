「知道快不行了」 京東副總蔡磊罹漸凍症 備好後事、找好接班人

蔡磊和時間賽跑，每天工作16個小時以上。（取材自上觀新聞）

京東原副總裁、漸凍症抗爭者蔡磊26日再次登上微博 熱搜。在一檔訪談節目裡，蔡磊透露，他已經可以完全接受死亡。其實他去年已在準備身後事，包括找接班人、設立慈善信託、設立遺體捐獻、寫書等，「都是知道自己快不行了，在做的準備。」他全年無休，試圖能攻克這個給人類帶來痛苦和絕望的疾病，造福患者，「我會戰鬥到最後一天，到我死亡的一天為止。」

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綜合媒體報導，蔡磊是人們眼中的成功人士，成功人士原任職京東集團財務副總裁，也是「互聯網+財稅」聯盟會長、中國電子發票的推動者、 2018中國十大資本運營CFO年度人物…不過他在2019年確診了漸凍症，之後走上了推動「解凍」病症的漫漫征途。

漸凍症這種罕見病的發病率約為十萬分之1.6，在生物醫療技術突飛猛進的今天，治愈率依舊為0。絕大多數患者將在二到五年內迎來生命終點。

在推動漸凍症的醫學 研究上，蔡磊個人每年投入逾千萬元（人民幣，下同），他表示團隊一直在衝刺，但這對於醫學研發來說只是冰山一角，在即將走進生命盡頭的時候依然堅持，並不只是為了自己，也為了幾十萬病友未來能有希望。

這幾年來，他的成就包括：搭建數據庫、尋找資金和科學家支持、推動藥物管線研發；為數以萬計的漸凍症患者提供支持，並在去年打出最後一顆子彈：聯合1000多位病友，捐獻腦組織和脊髓組織，供醫學研究使用；他還與妻子共同嘗試直播帶貨，撰寫的自傳「相信」，成為暢銷書籍。