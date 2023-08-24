重慶媽偷錄取通知書還失聯 阻17歲女兒念中戲 卜兩卦終於同意

佳佳的母親偷走她的錄取通知書。（視頻截圖）

近日「媽媽偷走錄取通知書阻撓女兒入學」這一事件引發熱議。當事人佳佳稱，媽媽算了兩卦，現在已經同意她去中戲上學了。

來源：YouTube

九派新聞報導，佳佳是重慶人，今年17歲。高考 成績出來，佳佳考了563分。填報志願時，媽媽希望她報考定向師範生。

雖然一開始按媽媽的意思填報定向師範專業和重慶本地學校，但後來佳佳偷偷修改志願，報考20多個自己想學的專業，這些學校都不在重慶。佳佳渴望北上廣深這樣的大城市，她認為那裡是自由的。

媽媽知道佳佳修改志願並且被中戲錄取之後，大鬧了幾場。「我媽不想讓我讀中戲，她希望我留在重慶當老師，一輩子。」

7月26日，佳佳拿到中央戲劇學院戲劇教育 專業的錄取通知書。但在8月14日，入學前11天，媽媽偷走了她的錄取通知書、身分證、戶口本等關鍵證件，留下了一張寫著「對不起」的字條後便失聯了。

14日下午，佳佳用自己的存款交齊了學費和住宿費。

21日，佳佳發文稱媽媽失聯6天後回家了，但仍拒絕把錄取通知書還給佳佳，還讓她還錢：「我媽說必須要我還她從小養到大的所有錢，包括所有她的親戚給我的。」