格力落榜世界500強 董明珠不難過：總比爆雷好

格力電器董事長董明珠19日上訪談節目針對近期熱點議題做回應，並稱自世界500強落榜不難過，總比爆雷好。（視頻截圖）

中國知名電器品牌格力電器董事長董明珠19日在訪談節目「超級訪談」上，首次就格力電器今年從2023「財富」世界500強的榜單中落榜一事進行公開回應，她說：「一點都不難過，看到企業健康很開心，總比爆雷的世界500強好。」似乎在影射近期陷入債務危機的碧桂園 。同時，他針對招工表示，「不招只想要多少工資的人，希望年輕人知道自己能幹什麼。」

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綜合媒體報導，董明珠表示，「看到企業（格力電器）這麼健康好開心，總比爆雷的世界500強好。世界500強有何意義？只看銷售收入。企業好不好，自己心裡有數；有沒有病，自己知道。」

她指出，世界500強的好處，一是政府接待時對你會高看一眼；二是到銀行貸款 好貸。但企業真正發展，靠的是內在能力、創新實力、人才沉澱和管理水平。

2019年7月，格力電器首次入「財富」世界500強名單，位列414位。2020年-2022年，格力繼續上榜，分別位列436位、488位、487位。不過，2023年8月，世界500強榜單出爐，格力落榜。

值得關注的是，近期傳出債務爆雷的房企碧桂園在今年世界500強名單中憑藉2022年約639億美元的營業收入，位列第206位。碧桂園自2017年首登榜，已經連續七年榜上有名。

此外，董明珠也對年輕人就業 提出看法，她在節目中提到，雖然年輕人能夠拿到大學文憑，但要考量和問自己能幹什麼，不是因為有了大學文憑能夠拿多少錢，而是因為你能做什麼才能拿多少錢。她說對員工講，「你招進來的別說『我來我想拿多少錢工資，你給不給』，這樣的人根本就不用要。」

董明珠說，她希望招進來的人，能夠知道「我能幹什麼？我可以幹什麼？我能為你幹什麼？這樣的孩子就有培養的機會。」

董明珠的招工談話20日上了熱搜，引起許多網友反彈，「工作就是為了賺錢，對公司奉獻與我無益」、「錢給夠，要我上天都沒問題」…多數網友認為工資只是為了養家餬口，如果有好的發展前景，大部分都會追求更好的發展，和提出工資要求不矛盾。

值得注意的是，董明珠此前力捧，且被視為其接班人的孟羽童前陣子才從格力電器離職。離職前後，孟羽童先是在社交平台上發文：「靠別人永遠不如靠自己」，刪除該博文又表示，「沒有格力的平台、沒有董總，自己什麼都不是」。孟羽童曾多次對外界表示，「工作強度太大」、「工作時間太長」，還稱「月薪未過萬」，話語之間流露出懷才不遇、壯志未酬的意味。