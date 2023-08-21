財金3部門促優化信貸 學者：已經晚了

財金3部門18日聯合召開會議，強調防風險，除本就受矚目的地方債外，也被解讀與房企資金面困難，加上近期房企接連財務爆雷等因素有關。圖為7月14日，山西太原一個銷售顧問向客戶推銷商品房。（中新社）

中國地方債務危機未解，房地產 業又連環爆雷，中國人民銀行等金融監理機關18日舉行會議，要求主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款 投放力度，增強金融支持實體經濟力度的穩定性。會議明確要求金融機構調整優化房地產信貸政策，切實發揮好金融在促消費、穩投資 、擴內需中的積極作用。但有外媒引述學者認為，相關舉措力度太弱，時機也過遲了。

據本報系聯合報報導，人行網站昨發布消息，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會18日聯合舉行電視會議，研究落實金融支持實體經濟發展和防範化解金融風險有關工作。出席人員包括人行行長潘功勝、金融監管總局副局長肖遠企、中國證監會副主席李超，及部分金融機構主要負責人。

會議強調，金融支持實體經濟力度要夠、節奏要穩、結構要優、價格要可持續。主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度，國有大行要繼續發揮支柱作用。

金融監理機關要求金融機構，大力支持中小企業、綠色發展、科技創新、製造業等重點領域，積極推動「城中村」改造、「平急兩用」公共基礎設施建設，及調整優化房地產信貸政策等。

自由亞洲電台引述路透指出，此舉恰逢北京力求扭轉經濟復甦乏力並試圖恢復投資者信心之際，但經濟學者普遍認為，中國投資過度的城市基礎設施建設已負債累累，而各地此前的防疫措施成本巨大，再加上地方政府土地收益日趨下降，正導致中國曾經強大的房地產經濟嚴重衰退，開發商債務違約現像也日趨頻繁。截至目前，當局的行動不但力度太弱，也過於遲緩，而相關措施能否阻止經濟發生螺旋式下滑令人質疑。

另外，中國人民銀行上周意外調降1年期中期借貸便利（MLF）利率後，彭博資訊與路透訪調的經濟學家預期，人行21日將「變相降息」，分別調降1年期與5年期貸款市場報價利率（LPR）15個基點，降幅為1年來最大，近期再調降存款準備金率1碼，以提振岌岌可危的房地產業。