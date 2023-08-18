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除了蓋牌失業率 中國還藏外匯儲備等一堆「數據黑洞」

中國新聞組／北京18日電
另一個引起外媒注意的數據是中國政府持有的外匯資產金額。(本報資料照片)
另一個引起外媒注意的數據是中國政府持有的外匯資產金額。(本報資料照片)

今年以來，中國青年失業率持續上升，中國國家統計局日前表示，暫停發布全國城鎮青年失業率。與此同時，各項經濟數據低迷，但越來越多的經濟數據、市場和研究訊息被「加上了鎖」，一堆「數據黑洞」如土地出讓成交、外匯儲備、債券交易等資訊不明。民眾對經濟前景和就業形勢的焦慮，不斷增加。

德國之聲引述彭博社報導，國家統計局目前每月發布的房地產數據中，不再包括開發商購買土地的數量和所支付的價格。有關數據是從1998年開始發布的。根據今年1月公布的數據，去年出售用於開發房地產的土地購置面積暴跌逾50％，土地成交價款暴跌48.4%。而2022年地方政府土地使用權出讓——即「賣地」收入也減少23％。

另一個引起彭博社注意的數據是中國政府持有的外匯資產金額。2017年以來中國的外匯儲備一直相當穩定，這一數據也仍在定期公布，但同期中國對外的貿易順差越來越大，本應導致儲備增加才對。

報導援引前美國貿易和財政部官員賽策爾（Brad Setser）指出，實際外匯儲備中有一半是「隱藏」的。他說，中國的許多儲備沒有出現在中國央行的官方收支帳目上，因為它們被藏在「影子儲備」中，出現在國家商業貸款機構和政策性銀行等實體的資產中。此外，儘管貿易和經常帳戶盈餘不斷增長，但人民幣匯率一直保持穩定，這表明其中一些外匯儲備很可能被用於干預貨幣市場。

另外，債券交易受阻。報導說，即便是私營領域的一些數據，其傳遞也受阻。今年3月中，中國債券市場一度陷入混亂，原因是金融監管機構以確保數據安全為由，要求貨幣經紀商暫停數據傳輸數日，導致債券交易一度中斷。有報導稱，債券市場上的交易員們不得不採取在微信等社交平台上緊急組群，通過群聊的方式來進行債券報價。

一些企業註冊數據也不再向海外客戶提供。與此同時，中國政府一再對跨國諮詢企業人員展開調查，為外國投資者提供中國市場訊息及調研的諮詢顧問成為「反間諜法」打擊的目標。

報導說，當局也封鎖學術訊息。今年4月1日起，中國知網學術數據庫（China National Knowledge Infrastructure：CNKI）不再對境外訪問者開放。根據柏克萊加州大學發布的一則短訊，這意味著，從境外無法再查閱該數據庫內容，包括在中國發表的博士論文、專利、統計數據和學術會議紀錄等。

還有報導稱，從境外訪問中國官方的統計年鑑和人口普查數據也受到限制。其中數據供應商的解釋是，訪問權限的改變是為了遵守2022年一項關於跨境數據傳輸的法律。

而新冠疫情數據也是黑洞。在實行了近三年的嚴苛的「清零」防疫政策後，迫於疫情和經濟的雙重壓力，中國政府於2022年12月初突然解封，先是幾乎完全放棄了核酸檢測，之後停止公布無症狀感染者數據。在新冠感染潮席捲之際，中國國家衛生健康委員會停止發布每日疫情訊息。中國感染新冠病毒和死亡的人數成為一個巨大的訊息黑洞，人們只有通過間接的碎片信息，才能窺見這場災難的真實規模。

債券 疫情 投資 房地產

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