人行喊話穩匯 主要國有銀行拋美元救人民幣

受到人行喊話激勵，17日傍晚在岸、離岸人民幣兌美元匯率應聲大漲。(中新社)

人民幣跌跌不休，外電報導稱中國發動主要國有銀行在境內和離岸即期外匯市場拋售美元買入人民幣，試圖減緩人民幣貶值的速度。中國人民銀行昨也喊話稱「有信心、有條件、有能力維護外匯市場平穩運行。」在岸、離岸人民幣兌美元隨即應聲大漲。不過中國學者認為，中國今年經濟成長率想「保5」有壓力，建議對未來經濟不要盲目樂觀，應少折騰、多思考。

中國央行 昨傍晚發布今年第二季中國貨幣政策執行報告指出，人民幣匯率 長期根本上取決於經濟基本面。當前無論從外部或內部因素看，人民幣匯率都不會單邊走貶，而是會保持雙向波動。在美元大幅走升的動能有限，中國經濟好轉有望支撐人民幣情況下，人行「有信心、有條件、有能力維護外匯市場平穩運行。」

受到人行喊話激勵，在岸、離岸人民幣兌美元應聲大漲。昨日下午5時許，人民幣兌美元離岸價接連收復7.34元、7.33元、7.32元和7.31元關口，收復日內全部跌幅，並較前一交易日升值超過300點；人民幣兌美元在岸價夜盤交易接連收復日盤交易時間的全部跌幅，且一度較前一日上漲超百點。

人民幣兌美元在岸價17日早盤跌穿7.3元，一度低見7.3096元；人民幣兌美元離岸價更一度跌向7.35元，低見7.3497元；中國官方今日開出的人民幣兌美元中間價報7.2076元，已連跌五日，創7月6日以來新低。

另法廣引述路透報導，市場觀察人士表示，最近幾周，中國主要國有銀行本周忙於在境內和離岸即期外匯市場拋售美元買入人民幣，試圖減緩人民幣貶值的速度。中國政府提振增長的刺激措施進展緩慢，令投資 者感到失望。

中國將今年經濟成長率目標訂在5%，但疫後復甦不如預期，連中國學者也認為經濟成長率要「保5」有一定壓力。

澎湃新聞報導，中國人民大學經濟研究所聯席所長、中誠信國際首席經濟學家毛振華昨指出，「從現在形勢看，要保證5%的全年增長目標，三、四季度還是有相當的壓力」。針對未來經濟趨勢，他認為不要盲目樂觀，而應進一步堅定底線思維、極限思維的意識，意即少折騰、多思考並積累發展的能量，以建立更多中長期的穩固基礎。

美國之音報導，在過去的二、三十年裡，中國經濟持續高速發展令世界媒體矚目。然而在過去的半年裡，世界媒體報導中國的主題卻多是情況會壞到什麼地步。