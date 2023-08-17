直播帶貨1萬支紅酒5秒賣光 哈登樂得翻跟斗

哈登對銷售數字不可思議的瞪大眼，他還跑到電腦前確認是不是真的。（取材自微博）

NBA 76人隊球星哈登（James Harden）訪問中國，帶了自家品牌的紅酒現身網紅主播「小楊哥」直播間，體驗中國民眾的消費力，帶來的1萬瓶紅酒5秒鐘賣光，讓他驚呼不可能，確認後，還樂得在直播間翻跟斗。網友笑說，「還打什麼球啊，這不比打球好賺？」

來源：YouTube

綜合媒體報導，哈登來到小楊哥的直播間，開播短短幾分鐘就吸引超過200萬人觀看，進入直播間的人數更突破1500萬。

哈登帶來自己品牌的紅酒在直播間內銷售，小楊哥在美國的店鋪一天能賣多少紅酒 ，哈登想了一下回答道，「幾箱吧」， 小楊哥說，「待會讓你感受一下多長時間能賣完」，哈登淡定回應：「展示給我看」。

隨後，小楊哥大 喊一聲，「Go！上車！436一單」，「一會紅酒可以簽名啊」。接著立刻比出暫停的手勢說，「停止，沒有了！」

哈登驚呆了，一臉看傻了的表情，還跑到運營的電腦上確認是否屬實，旁邊助理也在打電話確認。小楊哥大笑，「他難以置信，登哥難以置信啊」。等到確認屬實之後，哈登直接開心地翻跟斗。

原本預計15分鐘的直播，也因為氣氛愉快而延長，哈登跟著小楊哥學習中文口頭禪，「我滴媽嘞、NB」，結果哈登相當有語言天賦，一學就會，還展示球技並中文說「我愛你」與直播間粉絲互動。

有網友笑稱，「哈登也沒想到，自己最新的冠軍頭銜是銷冠」，還有人說，「打啥球啊，一、二、三給我上車」。