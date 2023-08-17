吃完火鍋可洗頭…「卷王」海底撈新服務 網友直呼心動

無錫的海抵撈推出洗頭服務。(取材自微博／@北半球)

在美甲、擦鞋之後，「卷王」海底撈又推出足以一項衝上熱搜、震驚網友的服務：洗頭髮。吃完火鍋再洗個頭，腹肚飽足又全身清爽的踏出門店是什麼體驗？不少網友稱「太卷了，但確實很心動」、「海底撈別做餐飲了，改行做服務吧」。

潮新聞報導，海底撈火鍋是中國知名的餐飲品牌，一直以來都以其優質的服務和創新的營銷而受到廣大消費者喜愛。在海底撈等位期間還有茶水、小零食供應，就餐後還提供如美甲、擦鞋等各種免費的增值服務。

有網友16日在微博 上爆料海底撈推出洗頭服務，並曬出相關圖片，門店內擺放著洗頭床、洗髮膏、吹風機等設備。而後這一話題迅速引發熱議，登頂至微博熱搜榜的榜首。

網上曬出的照片來看，該項洗頭服務是在江蘇無錫的茂業天地店。該門店工作人員表示，門店確實從前兩天開始推出洗頭服務，服務開放時間為早上十點到晚上的九點半。「是會員專享的活動，200撈幣可以兌換一次服務，也需要和美甲服務一樣取號排隊，洗一次大概20分鐘左右」。

無錫的海抵撈推出洗頭服務。(取材自微博／@北半球)

吃火鍋吃飽後還能躺著洗頭，網友們紛紛留言表示「太心動了」、「是在無錫的嗎？馬上去」、「吃完火鍋，香香地離開」、「平時太懶了不想洗頭，衝著這個服務也得去吃」、「是全國首家嗎？求趕緊開到我這裡，真的不想自己洗頭」、「海底撈，你的宗旨是卷死同行嗎？」