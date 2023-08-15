失業又不想生：中國暫停發布青年失業率調查、生育率降至1.09

中國青年失業率屢創新高，不少年輕人放棄求職。（路透）

「失業率上升、生育率又下降？不公布數據，問題就不會發生...」中國國家統計局在今天8月15日宣布，從今以後將暫停發布全國青年人城鎮調查失業率，但先前才公布過今年6月份青年失業率上升、特別是16至24歲人口的失業率達到21.3%，創下新紀錄。因此這次突然宣布不再公開失業率調查，旋即在中國網路社群上掀起議論，嘲諷「失業率已經超出統計局修飾的能力範圍了。」與此同時，中國也公布生育率數據，2022年已下滑至1.09持續探底，引發社群輿論「失業＋不生」社會現象的批判討論。

中國國家統計局在2023年7月份時，才發布了上半年的全國經濟數據，在官方的報告中除了整體經濟表現低於外界預期之外，6月份針對16至24歲的勞動力調查失業率，也創下了21.3%的新高紀錄（5月份時為20.8%），從2022年12月以來逐月計算，也從16.7%呈現每月上升的趨勢，不斷惡化的青年失業率，一時成為中國輿論關切的話題。

然而就在7月公布數據後，8月15日中國國家統計局又宣布，從今以後將暫停發布全國青年人城鎮調查失業率。

根據統計局發言人付淩暉的說法，暫停發布的原因，是因為考量「經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。」補充說明中，提到了原本調查界定的年齡分段「16至24歲」有重新調整的必要，「比如，近年來，我國城鎮青年人中，在校學生規模不斷擴大。2022年，我國16-24歲城鎮青年有9600多萬人，其中在校學生達到6500多萬人。在校學生的主要任務是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看法，需要進一步研究。再比如，隨著我國居民受教育水平提高，青年人在校學習時間增加，在勞動力調查統計中，對於青年人年齡範圍的界定也需要進一步研究。」

中國青年失業率屢創新高，不少年輕人放棄求職。（路透）

但是統計局簡略的說法，似乎只是說明了年齡範圍界定須調整，並沒辦法充分解釋為何不再公布、以及為何不是直接調整分段後公布。先前中國媒體《財新網》發表了由北大教授張丹丹（北大國發院經濟學副教授）撰寫的分析，認為中國青年失業率可能比實際公布還來得更高。

這篇文章名為〈可能被低估的青年失業率〉，當中以中國統計局在2023年3月的數據為本，計算中國全國城鎮的16至24歲人口共約9,600萬人，其中勞動人口約3,200萬人，而另外的6,400萬人則被劃分為非勞動人口。

中國青年失業率屢創新高，不少年輕人放棄求職。（路透）

而所謂的非勞動人口之中，可以再細分為還在讀書的在校生（4,800萬人），其餘則是非在校生、但也沒有出外工作的人口——這些人可能被視為所謂的啃老族、或是在家躺平的族群——約為1,600萬人。如果將這1,600萬人也算近失業人口的話，那麼實際的青年失業率就比官方公布的數據還要更高——當時3月的青年失業率為19.7%，照北大教授的算法則可以達到46.5%。

正因為對於國家報告數據的不信任感，這一次統計局發表不再公布調查數局後，旋集在中國網路社群上掀起一波議論和嘲諷。微博 出現了「青年人城鎮調查失業率將暫停發布」的關鍵詞搜尋，有微博網友如此解讀：

中國青年失業率屢創新高，不少年輕人放棄求職。（中新社）

諷刺的是，統計局還同時宣告目前大部分畢業生已經落實就業去向：「從教育部 門了解的情況看，目前大部分畢業生已經落實就業去向，大學畢業生就業狀況總體穩定，去向落實率和落實人數與去年同期相比均略有提升。」

但這個說法提供的佐證數據，卻是「各地各高校舉辦線下校園招聘活動19.8萬場，各地區各部門積極為畢業生提供有針對性的指導服務，大學畢業生就業幫扶力度不斷加大」，並沒有詳實說明如何達到畢業生落實就業去向。

這個說法同樣引發中國輿論對於現實體感的落差，實際上真的畢業生都找到就業去向嗎？這些所謂的「就業」，又是如何界定？相關討論中，有些人提及了過去幾年中國大學院校的取巧作數據的問題——有些學校要求應屆畢業生繳交就業證明，方能取得畢業證書，也有些會直接和學校合作的企業單位簽訂協議，直接提供就業證明書，好讓學校的畢業生就業率數據好看一些。而這裡指的「就業」也存在定義的模糊，例如「開創自媒體」也可以算靈活就業的一種，若以此類推，這項所謂的找到就業去向，應該更需要真實數據的檢驗。

統計局的失業率和就業說法先起議論後，15日下午又再公布了中國人口與發展研究中心的報告，指出「初步測算2022年中國總和生育率已下滑至1.09」，是目前全世界人口過億的國家之中，最低生育率的國家，而且「未來生育水平回升的空間有限」。

而「生育率已下滑至1.09」也馬上接力在失業率議題後，變成微博的熱門話題：