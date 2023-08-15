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救碧桂園？ 學者：中國政府力不從心 不會出手

中國新聞組／北京15日電
中國人口結構的變化趨勢，明顯不利於房地產業的長期發展。（中新社）
中國人口結構的變化趨勢，明顯不利於房地產業的長期發展。（中新社）

中國房企碧桂園爆發財務危機，引發市場恐慌，同時中國金控集團「中植系」旗下多家公司也爆雷。經濟學者認為，接踵而至的爆雷對中國經濟產生負面的溢出效應，中國政府不會出手、也沒有能力挽救頹勢。而「中國經濟放緩肯定會給全球經濟前景帶來壓力」，紐約時報報導，債務、貿易下滑和通縮幽靈，中國現下的經濟引發全球擔憂。

過去兩年，數十家中國房地產企業被爆出違約，此前恒大因違約成為債務危機風暴眼，官方並未出手相救，此次碧桂園的債務岌岌可危，中國政府的反應再次成為外界關注的焦點。

彭博報導，今年9月碧桂園可能要償還超過90億元（人民幣，下同，約12.43億美元）的在岸債券，同時，中國最大的民營金融控股集團「中植系」也受房地產拖累。財新網報導，中植集團旗下四大財富管理公司（恒天、新湖、大唐和高晟）大面積違約，中融國際信託因投資房地產失利，保守估計爆雷金額就有3500億元。

自由亞洲電台報導，華盛頓民間機構「信息與戰略研究所」經濟學者李恒青表示，面對這些經濟風暴，爭議點不在中國政府是否出手，而是政府「力不從心」，「現在中國政府財政已經枯竭了。」

據報導，旅美經濟學者秦偉平則認為，中國政府根本沒有打算出手；「如果經濟基本面比較好，只是某一家或幾家經營出現問題，中國政府有能力去救」他說：「但中國問題是哀鴻遍野，不是一家恒大、一家碧桂園、一家中植系，後面幾乎所有的企業都會出問題，政府想救也沒有能力救。」

秦偉平說，從道義上來說，中國政府也不應該用納稅人的錢去救高淨值客戶的投資損失。他還表示，一旦爆雷成為常態，在中國整體經濟遭到重創下，普通人也無法獨善其身。

據共同社消息，日本內閣府14日發布分析報告，將中國房地產市場及地方財政惡化或導致經濟下行，作為未來的風險因素，並認為有必要關注中國年輕人失業率的上升。

中國經濟疲軟，象徵對主要商品需求的萎縮——從巴西大豆，到美國飼養的牛肉，再到義大利製造的奢侈品，全球都受到波及；紐約時報報導指出，BCA研究公司最近的分析顯示，過去十年，中國對全球經濟增長的貢獻率超過40%，而美國的貢獻率為22%，歐元區20個國家的貢獻率為9%。

「中國經濟放緩肯定會給全球經濟前景帶來壓力，」澳洲金融服務公司麥格理駐香港首席中國經濟學家胡偉俊表示。「因為中國現在是世界第一大商品消費國，所以影響將會非常非常大。」

報導指出，中國經濟發動機失靈，給中國家庭和全球經濟帶來令人擔憂的風險，更令人擔憂的是，人們普遍認為中國當局重振經濟的選擇有限。

碧桂園 房地產 紐約時報

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