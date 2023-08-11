被TFBOYS人潮嚇壞了？ 西安春浪音樂節被當局緊急叫停

TFBOYS「十年之約演唱會」日前為西安帶來人民幣4.16億元的旅遊收入，但同時因粉絲人潮過多也產生不少亂象。（取材自上觀新聞）

台灣知名音樂節品牌「春浪音樂節」自2018年首次駐站中國西安，今年8月12日至13日將再度舉行「西安春浪音樂節」，但在距離活動開演不到1天，音樂節官方微博 11日突然發文表示收到上級部門關於大型活動的管控通知，活動因此「緊急取消」，使大批樂迷錯愕不已，張震嶽、陶喆、MC HotDog熱狗、李友庭等台灣音樂人演出也將受到影響。有中國網友認為，可能是日前TFBOYS十週年演唱會的驚人人潮，導致當局出手管控大型活動。

九派新聞報導，「春浪音樂節」微博帳號10日晚間11點57分突然發出「2023西安春浪音樂節緊急取消公告」的文章，文章指出，活動在7月24日宣布重啟後便緊鑼密鼓的準備，並在10日完成舞台搭設進入設備調試階段。然而與此同時，接當地主辦單位通知，由於收到上級部門關於西安大型活動的管控緊急通知，「2023西安春浪音樂節取消。」

文章還說，春浪音樂節作為協助策劃，「雖然諸多不願但秉持負責態度，第一時間與支持我們的樂迷朋友們說明，也致上深深的歉意。」

根據官方微博公布的音樂節節目表，兩天的音樂節共有兩個表演舞台，規模不算非常大，但演出陣容相當華麗，包含陶喆、MC HotDog熱狗、張震嶽、鳳小岳、李友廷、康士坦的變化球、夕陽武士、問題總部、Crispy脆樂團等多組台灣音樂人、樂團原都預計參與演出。

此消息一出引起中國網友熱議，由於距離活動開演不到1天的時間，許多錯愕的樂迷直呼「太突然了」，也質疑官方「一句話說關就關，我只感到一陣寒意」，也有網友留言大酸，「就是這樣鼓勵民營經濟發展，給民營經濟加油鼓勁的是吧？」

在網上引起熱議後，「春浪音樂節」微博帳號不久後又刪除了這篇活動緊急取消通知的文章，使許多歌迷一頭霧水，不清楚音樂節是否會如期舉行。澎湃新聞報導，活動主辦方西咸新區秦漢新城森林娛樂文化傳播有限公司一名工作人員11日表示，音樂節確定取消，不清楚具體原因。

值得注意的是，有網友認為或許是中國知名男團TFBOYS本月6日的「十年之約」出道十週年演唱會在西安唱響，而引起西安當局對大型活動的管控。中媒報導，西安街道從演唱會舉行的幾日前，便有各式海報宣傳物隨處張貼，也有歌迷在路上大聲唱著TFBOYS的歌曲，也有大批粉絲因搶佔演唱會周邊場地而大打出手，亂象叢生，西安當局或因此突然針對大型活動進行管控。