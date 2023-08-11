我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

河北監獄開通線上探視：20分鐘50元 靠「親情會見」賺錢？

中國新聞組／上海11日電
「親情會見」微信小程序可選擇預約保定、冀中、定州等地15家監獄的親情會見服務。（取材自微信）
「親情會見」微信小程序可選擇預約保定、冀中、定州等地15家監獄的親情會見服務。（取材自微信）

河北省有監獄近日開通「親屬線上視頻探視」每，次20分鐘收費50元（人民幣，下同），引起社會質疑。保定監獄一名工作人員稱，遠程視頻會見是第三方公司提供的便民服務，費用也是第三方公司收取。

澎湃新聞報導，相關視頻會見平台為一款名叫「親情會見」的微信小程序，主體公司為河北立馳信息科技有限公司（下簡稱「立馳信息」）。「親情會見」小程序稱可預約河北十多家監獄的視頻會見。

國家企業信息公示系統顯示，立馳信息成立於2016年9月；在立馳信息官方網站，該公司自稱是一家專注於監獄綜合系統研發、生產、銷售的新型科技公司。

立馳信息在證書配文介紹稱，其自主研發的監獄遠程視頻會見平台，於2020年11月在河北省監獄系統部署完畢，並上線運營。截至2021年7月底，已累計完成6萬人次罪犯會見；「受到罪犯和家屬的一致好評。」立馳信息還稱，此系統可解決疫情期間家屬探視難的問題。

據報導，在系統受到社會關注後，該公司官網已經無法正常打開。

天眼查App顯示，立馳信息曾多次中標監獄管理項目。

北京市中聞（長沙）律師事務所律師劉凱表示，河北省監獄系統採用立馳信息開發的「親情會見」監獄遠程視頻會見平台，應當屬於政府採購的範疇。

不過，報導指出，在中國招標投標公共服務平台和中國政府購買服務信息平台上檢索了河北鹿泉、隆堯、冀中等數所監獄的招標情況，在2020至2023年間，均未見有視頻會見相關的招標紀錄。而這幾家監獄均使用「親情會見」。

對此，河北省監獄管理局工作人員表示，正在討論相關爭議。

據此前報導，其他省市監獄也有類似的視頻會見業務，監獄方不收費，但第三方服務公司收費標準不一。

監獄 微信 北京

上一則

山東發現史上最大592噸金礦 網酸：只夠填恒大負債1/3

下一則

管控又有新規 工信部：App未備案不得展開業務

延伸閱讀

伊朗與美國談換囚協議 5名美籍囚犯改軟禁

伊朗與美國談換囚協議 5名美籍囚犯改軟禁
金山嚴厲緝毒 獄犯疫後首破千人

金山嚴厲緝毒 獄犯疫後首破千人
加州監獄毒品嚴重 懲教廳擬改探監規則

加州監獄毒品嚴重 懲教廳擬改探監規則
送暖河北災區 有人趕製1.3萬顆饅頭、男大生送100包衛生巾

送暖河北災區 有人趕製1.3萬顆饅頭、男大生送100包衛生巾

熱門新聞

(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

2023-08-06 02:30
香港移民顧問分析，加拿大成為最熱門移民國家，以年輕人比率居多；至於英國，他認為「要走的都走了」；圖為示意圖。（中通社）

港去年6.8萬人申請移民 加拿大最熱門 美輸給這國

2023-08-03 02:15

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦