河北監獄開通線上探視：20分鐘50元 靠「親情會見」賺錢？

「親情會見」微信小程序可選擇預約保定、冀中、定州等地15家監獄的親情會見服務。（取材自微信）

河北省有監獄 近日開通「親屬線上視頻探視」每，次20分鐘收費50元（人民幣，下同），引起社會質疑。保定監獄一名工作人員稱，遠程視頻會見是第三方公司提供的便民服務，費用也是第三方公司收取。

澎湃新聞報導，相關視頻會見平台為一款名叫「親情會見」的微信 小程序，主體公司為河北立馳信息科技有限公司（下簡稱「立馳信息」）。「親情會見」小程序稱可預約河北十多家監獄的視頻會見。

國家企業信息公示系統顯示，立馳信息成立於2016年9月；在立馳信息官方網站，該公司自稱是一家專注於監獄綜合系統研發、生產、銷售的新型科技公司。

立馳信息在證書配文介紹稱，其自主研發的監獄遠程視頻會見平台，於2020年11月在河北省監獄系統部署完畢，並上線運營。截至2021年7月底，已累計完成6萬人次罪犯會見；「受到罪犯和家屬的一致好評。」立馳信息還稱，此系統可解決疫情期間家屬探視難的問題。

據報導，在系統受到社會關注後，該公司官網已經無法正常打開。

天眼查App顯示，立馳信息曾多次中標監獄管理項目。

北京 市中聞（長沙）律師事務所律師劉凱表示，河北省監獄系統採用立馳信息開發的「親情會見」監獄遠程視頻會見平台，應當屬於政府採購的範疇。

不過，報導指出，在中國招標投標公共服務平台和中國政府購買服務信息平台上檢索了河北鹿泉、隆堯、冀中等數所監獄的招標情況，在2020至2023年間，均未見有視頻會見相關的招標紀錄。而這幾家監獄均使用「親情會見」。

對此，河北省監獄管理局工作人員表示，正在討論相關爭議。

據此前報導，其他省市監獄也有類似的視頻會見業務，監獄方不收費，但第三方服務公司收費標準不一。