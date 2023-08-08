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油條1根68元 網吐槽最怨種 贛州店家回應：很大一根，還附酸辣湯

中國新聞組／北京8日電
視頻顯示，該餐品只有一根油條，名稱標註為「大油條」，一份68元。（取材自九派新聞）
視頻顯示，該餐品只有一根油條，名稱標註為「大油條」，一份68元。（取材自九派新聞）

江西贛州有網友近日發視頻稱，一家飯店的油條標價牌上赫然寫著「大油條68元一份」，網上一片嘩然，不少網友紛紛表示，「68元在早餐店買原材料都夠了」。店家則回應，68元一份內還包含酸辣湯，並非只有一根油條。

來源：YouTube

九派新聞報導，根據視頻顯示，這根油條前的標牌上標價68元一份，而其大小遠超普通油條。有網友表示，這種大小在東北一般只賣2塊錢；68元在早餐店買原材料都夠了；這是我見過最怨種的東西了，淨賺67塊錢。

報導說，據該飯店工作人員稱，該油條是黃金大油條，尺寸較大，很大很大一根。68元一份內還包含酸辣湯，並非只有一根油條。對於單根油條的售價，該工作人員表示不知情，要問廚師長。

對此，有網友表示理解，認為既然是黃金大油條，那麼價格可能會比普通油條高。但是，也有網友認為，即便如此，68元一份的價格還是過高，畢竟早餐油條的價格通常不超過10元。

有評論指出，近年來，隨著生活水平的提高和消費觀念的轉變，人們對於餐飲價格和品質的要求也在不斷提高。然而，在追求高品質的同時，消費者也希望得到物有所值的服務和產品。因此，對於餐飲行業來說，如何在保證品質的同時，合理制定價格，滿足消費者的需求，將是未來需要面臨的重要挑戰。

此外，這個事件也反映出了消費者對於餐飲價格的敏感度。在日常生活中，消費者會根據自己的預算和需求來選擇餐飲場所和菜品。然而，當餐飲價格明顯高於消費者的心理預期時，他們可能會感到不滿或者驚訝。因此，餐飲行業在製定價格時，需要考慮消費者的心理預期和消費能力，以保持合理的價格水平。

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