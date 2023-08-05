不添麻煩？騎手想賺？京津冀暴雨該不該點外賣引論戰

圖為2023年6月19日，北京突降大雨，外賣員在雨中扶起倒地的電動車。（中新社資料照片）

近日京津冀等地暴雨 ，該不該在極端天氣點外賣又成了熱議話題。對外賣騎手人身安全的關心和不便出門的客觀情況之間的矛盾，讓一些網友在點外賣時進退兩難，有網友認為「不想給騎手添麻煩」，但也有人認為「既然有人接單，就代表著騎手想賺這個錢。」

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中新網報導，對於某外賣平台騎手孫先生來說，北京 暴雨這幾天的工作是驚險的。孫先生提到，近幾日除了配送時限延長，超時紀錄也會在後台被剔除，不會影響考核和工資。此外，每送一單還有相應補貼，但相比於其他平台每單2到5塊（人民幣，下同）不等的補貼，孫先生收到的補貼只有每單5毛錢。

「除非請假，否則惡劣天氣也要出來跑單，如果不出來就算曠工，直接罰200塊錢。」孫先生表示，他渴望多掙錢，但他覺得在這種天氣下，哪怕少賺點，哪怕這一天休息不賺錢，他也是願意的。

「你們看到的那些騎手淌著到腰的水送外賣的視頻不是段子，是真的。」孫先生說，只要在5公里配送範圍內的單，無論天氣環境如何惡劣，都只能接下，為此孫先生還和站長起了爭執。孫先生直言，騎手們都是吃「數據飯」，面對暴雨天平台爆單，騎手們更是要和不斷流逝的時間拚上一拚，讓自己的數據更好看。

也有一些騎手希望在暴雨天多接單，騎手按送單量拿工資，而暴雨天單量大，並且平台會延長配送時限，給予騎手補貼。還有騎手表示，暴雨天顧客不會催單，還會在下單的時候備註「下雨天路滑，注意安全」等，還有顧客為騎手送上牛奶 。

一些網友表示，暴雨天不在意騎手是否超時，不會催單，也不會給超時的騎手差評，只要騎手平安送達就好。還有網友認為，極端天氣就不該點外賣，「不想給騎手添麻煩」。北京市民趙女士則認為，「如果騎手決定出攤，不管你點不點他都已經出來了，所以在有人接單的情況下，我覺得是可以點的。」