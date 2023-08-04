我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市豪宅稅 上路3月僅收3800萬 與官方預估值差距大

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

天津靜海撤23村3萬人 啟用蓄滯洪區「犧牲貢獻」

中國新聞組／北京4日電
天津市靜海區已完成東淀蓄滯洪區內3萬餘人安全轉移。（新華社）
天津市靜海區已完成東淀蓄滯洪區內3萬餘人安全轉移。（新華社）

河北省為應對此次暴雨災情啟用多處蓄滯洪區，天津市靜海區也將啟用蓄滯洪區，並因此撤走23村3萬人，當地特別發布致全區人民公開信，提到「犧牲自己，為國家和京津冀做出貢獻」，並稱住房按水毀損失的70%補償。這封信及補償標準也引來「犧牲天津保北京」的爭議，網民們怒批：「你咋不犧牲你家呢」、「人沒了的咋辦？」。

南方都市報報導，8月2日，天津市靜海區防汛抗旱指揮部在「靜海融媒」發布致全區人民的一封信。信中稱，受颱風「杜蘇芮」影響，連續極端強降雨導致太行山、燕山發生特大洪水，大清河上游水位持續增加，國家防總發布通知，決定8月1日凌晨2點起，啟用東淀蓄滯洪區洩洪，台頭鎮、獨流鎮、王口鎮將有23個村莊，3萬多群眾進行轉移安置。

靜海地處九河下梢，南運河、子牙河、大清河等在此交匯，與上游眾多支流水系相連，東淀是國家法定的蓄滯洪區。「這次啟用蓄滯洪區，我們犧牲自己，為國家和京津冀人民做出了貢獻，歷史將會記下我們的功績。」並稱過程中也許會有疏漏，有不細緻、不周全的地方，「只要我們一同共擔大局、共度風雨，就一定能盡快迎來洪水退去、重返家園的時刻。」

在天津市靜海區台頭鎮，工人在大清河北堤上參與堤壩加高加固工作。（新華社）
在天津市靜海區台頭鎮，工人在大清河北堤上參與堤壩加高加固工作。（新華社）

不過對於公開信中稱天津民眾「犧牲自己，為國家和京津冀人民做出貢獻」的說法，不少網民怒批「搞這麼悲壯幹啥，蓄滯洪區該賠就賠，購房置業都應該跟普通用地區別對待」，「攤上這事只能認倒楣」，「不犧牲就能不淹水了？趕緊逃命還歌頌呢」，並自嘲「當好護城河，我們大天津一定能順利完成任務。」

對於央視報導稱據「蓄滯洪區運用補償暫行辦法」第12條，蓄滯洪區運用後，住房，按照水毀損失的70%補償。 網民們也諸多不滿：「別嘴上說，先給錢」，「為什麼是70%不是100％」，「誰賠，多久能到位」。

洪水 北京 暴雨

上一則

河北淹大水 習近平卻託蔡奇看望北戴河度假的專家

下一則

河北書記表態當好北京護城河 挨轟「心裡只有皇上」

延伸閱讀

河北洪災轉移122.9萬人 淶水縣多村被淹失聯

河北洪災轉移122.9萬人 淶水縣多村被淹失聯
中國降雨不斷 蘋果庫克：心繫受災區居民 將捐贈挺救災

中國降雨不斷 蘋果庫克：心繫受災區居民 將捐贈挺救災
水困涿州 全城呼救 13萬人苦等外援竟因無「邀請函」

水困涿州 全城呼救 13萬人苦等外援竟因無「邀請函」
杜蘇芮環流自北京轉襲黑龍江 哈爾濱嚴重淹水

杜蘇芮環流自北京轉襲黑龍江 哈爾濱嚴重淹水

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30
傳被帶走的李玉超（右上），過去在中央軍委晉升上將的軍銜儀式時都會出席，前中為中央軍委主席習近平。（南華早報）

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

2023-07-28 13:14
男子當街扒光妻子衣物用鞋抽打。（視頻截圖）

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

2023-07-29 07:30
紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命

長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命