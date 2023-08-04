天津靜海撤23村3萬人 啟用蓄滯洪區「犧牲貢獻」

天津市靜海區已完成東淀蓄滯洪區內3萬餘人安全轉移。（新華社）

河北省為應對此次暴雨 災情啟用多處蓄滯洪區，天津市靜海區也將啟用蓄滯洪區，並因此撤走23村3萬人，當地特別發布致全區人民公開信，提到「犧牲自己，為國家和京津冀做出貢獻」，並稱住房按水毀損失的70%補償。這封信及補償標準也引來「犧牲天津保北京 」的爭議，網民們怒批：「你咋不犧牲你家呢」、「人沒了的咋辦？」。

南方都市報報導，8月2日，天津市靜海區防汛抗旱指揮部在「靜海融媒」發布致全區人民的一封信。信中稱，受颱風「杜蘇芮」影響，連續極端強降雨導致太行山、燕山發生特大洪水 ，大清河上游水位持續增加，國家防總發布通知，決定8月1日凌晨2點起，啟用東淀蓄滯洪區洩洪，台頭鎮、獨流鎮、王口鎮將有23個村莊，3萬多群眾進行轉移安置。

靜海地處九河下梢，南運河、子牙河、大清河等在此交匯，與上游眾多支流水系相連，東淀是國家法定的蓄滯洪區。「這次啟用蓄滯洪區，我們犧牲自己，為國家和京津冀人民做出了貢獻，歷史將會記下我們的功績。」並稱過程中也許會有疏漏，有不細緻、不周全的地方，「只要我們一同共擔大局、共度風雨，就一定能盡快迎來洪水退去、重返家園的時刻。」

在天津市靜海區台頭鎮，工人在大清河北堤上參與堤壩加高加固工作。（新華社）

不過對於公開信中稱天津民眾「犧牲自己，為國家和京津冀人民做出貢獻」的說法，不少網民怒批「搞這麼悲壯幹啥，蓄滯洪區該賠就賠，購房置業都應該跟普通用地區別對待」，「攤上這事只能認倒楣」，「不犧牲就能不淹水了？趕緊逃命還歌頌呢」，並自嘲「當好護城河，我們大天津一定能順利完成任務。」

對於央視報導稱據「蓄滯洪區運用補償暫行辦法」第12條，蓄滯洪區運用後，住房，按照水毀損失的70%補償。 網民們也諸多不滿：「別嘴上說，先給錢」，「為什麼是70%不是100％」，「誰賠，多久能到位」。