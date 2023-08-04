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另一個涿州？ 河北淶水多村被淹 交通中斷失聯4天

中國新聞組／北京4日電
8月3日上午，災後的南峪港村。(取材自南方都市報)
8月3日上午，災後的南峪港村。(取材自南方都市報)

破紀錄暴雨重創華北，除水困河北涿州市146個村莊，保定市淶水縣也傳出多個村莊遭洪水淹沒，因交通中斷已失聯四天，村民被困山上，停水停電多日；微博平台流傳大量求助信息，一名網友寫道：「尚未有任何救援抵達，全靠當地百姓自救。」

綜合新京報、極目新聞報導，河北淶水縣1日強降雨引發山洪，有網友發視頻稱，三坡鎮部分村落失聯。視頻顯示拒馬河河水暴漲，將野三坡景區河兩岸低矮建築淹沒，有旅遊設施被沖毀。「基本上村子都沖了一半。」在野三坡景區的商戶王女士表示，村民在山上等待救援，但村裡的人斷電斷網，無法聯絡外界。小岩在微博上求助，「96個小時聯繫不到我爸媽了，每一分鐘都是煎熬」。

另有視頻顯示，洪水將村莊中低矮建築淹沒，一廠房主體被淹，僅有招牌露在水面外。有網友3日發布求助稱，其家人住在淶水縣趙各莊鎮湯家莊村西坡根，已經失聯超過四天。

8月1日，河北保定淶水，救援人員用橡皮艇疏散居民。(視頻截圖)
8月1日，河北保定淶水，救援人員用橡皮艇疏散居民。(視頻截圖)

當地房子多靠山修建，山裡很多小村子被淹，橋被沖毀，沒信號沒水沒電，處於失聯狀態，希望得到救援。村民曹先生表示，他們是翻山走出來的，「走了一個半小時」。

北京一網友昨晚在微博發帖稱，經與家人取得聯繫，僅淶水縣湯家莊村西坡根，就有14名鄉親遇難。淶水縣宣傳部昨則表示，全縣暫無人員傷亡報告。

澎湃新聞報導，蘇先生求助稱，六名家人在河北保定淶水縣洪水中失聯超過兩天；「這邊挨著拒馬河，馬路被拒馬河沖塌了，晚上出去時不知道。」蘇先生稱，車上有他的孩子、妻子和丈母娘，還有他大姐的兩個孩子。

淶水縣委宣傳部3日表示，目前全縣都在全力搶險。

南方都市報報導，另一位民眾安平家住淶水縣趙各莊鎮南峪港村，南峪港村同樣是一個山中村莊。7月31日，安平被住在村裡的家人告知，爺爺與伯伯被洪水沖走失蹤。此後村裡通訊中斷，安平失去了和家人的聯繫。8月3日，安平表示，爺爺、伯伯、伯母都已確認遇難，昨天已經舉行了簡單的安葬儀式。

微博平台亦流傳大量求助信息。一名網友寫道：「尚未有任何救援抵達，全靠當地百姓自救。」淶水縣應急局表示，已派幾批救援隊去救援，因通訊中斷未及時回饋訊息，部分村落處於失聯狀態。淶水縣委宣傳部昨晚通報，全縣15鄉鎮、284村、野三坡景區全境受災。

求助信息截圖。(取材自極目新聞)
求助信息截圖。(取材自極目新聞)

洪水 微博 北京

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