能生還嗎？門頭溝洪災沖散 父母劫後餘生沿水邊苦尋10歲女

被大水沖走的女童苗春優。(取材自中新周刊)

北京 遭遇多日連續強降雨。暑假來京探親的河南 10歲女童苗春優31日在門頭溝區潭柘寺鎮南辛房村被水沖走，至今下落不明。女童父親在出事後，和妻子一直在河邊找孩子，他悲傷的說，「生還的可能性不大了，我們找找去去心病，沒準找到了呢」。

中國新聞周刊報導，事發當天，苗春優一家正在位於南辛房村的住處。苗先生回憶，7月31日事發當日水勢迅猛，短時間便沖塌了房子，妻子掉入水中，為救妻子，苗先生也抱著女兒跳入水中，「沒想到一浪接著一浪就把我和孩子打散了」。

大水沖散了一家三口，但孩子的父母並沒有相隔太遠。苗太太緊緊抱住了一棵大樹，苗先生也朝著這個方向過來。

大水連著大浪，把樹木、電線桿全都沖倒了，倒塌的幾棵大樹和電線桿連上了房頂。苗太太說，「一開始扒著大樹，後來樹倒了，我就順著樹、順著電線桿爬到了人家的房頂上。她爸爸看我跑到了房頂，也爬上來跟著我跑」。

最終他們爬到了一個山坡上，遇到救援人員成功獲救。苗太太說：「也許是老天爺不收我們吧。」

報導指出，夫妻二人與其他獲救的群眾都被安置在附近的學校中，但孩子卻一直下落不明。

苗太太一家來自河南南陽，苗先生在北京做些小買賣，賣乾菜調料，自己帶著孩子在南陽老家。前幾年受疫情影響，一家人聚少離多，苗太太在孩子放暑假後就帶她來北京找爸爸，誰也沒想到會遇到這樣一場暴雨 ，事發時苗春優剛來不過十幾天。

苗先生1日求助媒體協尋，他說苗春優身穿粉紅短袖黑褲子，頭紮長辮，身高一米二左右，河水沖向北京市房山區曉幼營方向。目前救援隊、應急中心等大批隊伍都還在尋找失蹤人口，他們也一直跟著救援隊在水邊、草叢裡、樹枝草皮旁尋找關於孩子的一點點蹤跡。