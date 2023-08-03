世大運的美女記者是央視「媒二代」老爸曾赴伊拉克採訪

水均益曾是央視主持人、戰地記者。（取材自微博）

央視女記者水亦詩採訪成都世大運(中國稱大運會)，因亮麗外型在社群媒體 引發討論。網友起底水亦詩，發現她的父親也有央視背景，是著名「戰地記者」水均益。

新民周刊報導，水亦詩今年30歲，中國傳媒大學播音主持專業，中英文流利。大學期間，她獲得綜藝「我不是明星」第4季冠軍，在比賽中得到父親同事王志、鞠萍、韓喬生、劉純燕等人的助陣。總決賽現場，水均益也到場為女兒加油。

2014年4月，水均益的新書「益往直前」在北京 首發。在新書發布會上，一眾央視知名主持人到場支持，而水亦詩也客串主持人，與崔永元、白岩松等前輩「談笑風生」。當時21歲的水亦詩就曾引起過網友討論，有人覺得這是水均益藉機會炒作自己女兒。後來水均益公開澄清，「我沒有炒作我孩子」。

不過，水均益也不否認自己的成就確實會水亦詩一些助益：「我人緣好——全國的電視台台長，不敢說都認識，起碼大部分是朋友。水亦詩同學想去哪，人家會多給她一點機會。」

水亦詩是水均益與前妻王君的女兒。從上世紀90年代開始，水均益在央視節目「東方時空」、「焦點訪談」等擔任主持人、記者。他多年來採訪過眾多國際政要，包括俄羅斯總統普亭 ，日本前首相安倍晉三，南韓前總統李明博、朴槿惠等人。