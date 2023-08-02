京津冀暴雨水深4米 逾百萬人撤離 7蓄滯洪區分洪保北京

8月1日，北京永定河石景山段水勢迅猛。北京市豐台區防汛辦當日發佈消息，根據防洪工作需要，永定河正在開閘洩洪。 (中新社)

中國受颱風環流影響，北京 、天津和河北連日暴雨 致洪水 氾濫，造成嚴重災損與傷亡；北京、河北降雨量均破歷史極值，河北為保證北京安全，啟動七處蓄滯洪區分洪，有部分地區民眾來不及撤離，其中涿州全市13.4萬人受災，當局向外界求援。國家主席習近平昨對防汛救災工作發出指示，要求各地要全力搜救。

北京門頭溝妙峰山地區，一名居民眺望被洪水淹沒的房屋建築。(美聯社)

距北京房山70公里開外的河北涿州，境內拒馬河、永定河、小清河、白溝河、琉璃河、胡良河6條河流交匯，也是防汛壓力所在。

涿州受上游洪水過境影響，部分村子瞬間被洪水圍困，成了一座座「孤島」，「防汛形勢十分嚴峻」，險情也陸續傳出，有的已淹水超過四米，房屋隨時有倒塌的可能，在停水停電下，死傷人數還在增加中。

據涿州公安網絡發言人1日消息，全域停水，部分停電，需要大量的船隻轉移群眾，物資供應暫時滿足，「但不知道能支撐多久」，涿州公安部門1日傍晚在也在網絡發布信息：「船隻（最好有大一點的木船、鐵皮船）、皮筏艇、救生衣、純淨水都需要支持！」

民眾也紛紛求助，「有些鄰居一天沒有吃飯」，有網民稱水深已過四米，已快到自己所處的二樓，還有小區住戶表示，有5歲多小孩，已獨自在家一天一夜。

香港媒體指出，水利部昨要求，為確保雄安新區、北京大興機場等重點防禦對象絕對安全。其中，啟用蘭溝洼蓄滯洪區分滯洪水，減輕雄安新區防洪壓力。涿州有民眾表示，涿州自身難保，還要為北京分洪。

潮新聞報導指出，「這是我有生以來見的最大的一場雨。」不少北京市民用這句話形容這場暴雨。住北京門頭溝的市民劉樂回憶，「黃黑色的洪水裹挾著大量泥沙，一輛輛汽車被捲進洪水裡，就像是孩子手中的玩具一樣被任人揉捏，洪水所到之處皆成殘片。」

截至昨晚消息，北京已有近4.5萬人受災，11人遇難、27人失聯，官方轉移12.7萬人。北京市防汛抗旱指揮部副指揮劉斌指出，北京此波降雨量在7月31日已達到2012年的「721特大暴雨」程度，當年造成79人死亡，創下北京60多年最慘重的洪澇災害。

據河北官方發布，已有87個縣區、54萬人受災，遇難9人，失蹤6人，全省已轉移近85萬人。

天津市已連夜轉移3萬5000人，並派出7萬人巡視檢查。天津市應急管理局表示，天津各河道都將有洪水經過，防汛形勢仍嚴峻，永定河洪水即將進入天津市內。

涿州市騰飛大街部分受災群眾被營救。(視頻截圖)

習近平昨發出指示，要求各地全力搜救，盡最大限度減少人員傷亡，盡快恢復正常生活。據本報系聯合報報導，京津冀3省市疏散逾100萬人口、受災近60萬人，遇難者20人，並有數十人失聯。

中國財政部1日宣布，緊急預撥1.1億元人民幣的資金，由地方統籌用於應急搶險救援和受災民眾救助。此外，7月31日，財政部撥付8.42億元農業防災減災和水利救災資金，支持河北等12個省份開展水旱災害救災等相關工作。