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杭州動物園黑熊「人里人氣」 人扮的？ 園方：肯定不是

中國新聞組／北京31日電
近日，動物園黑熊一站火上熱搜。（視頻截圖）
近日，動物園黑熊一站火上熱搜。（視頻截圖）

浙江杭州動物園裡的熊，萬萬沒想到自己會以這樣的方式走紅網路，衝上熱搜。有網友日前發視頻稱：杭州動物園的馬來熊「人里人氣」，疑似是人扮演的。

遼瀋晚報報導，視頻中，這隻熊不僅在動作上，甚至在外貌上，都與動物園的工作人員穿著熊皮外衣扮演的模樣高度相似，尤其是站起來時屁股上的褶皺……，這個發現引起了網友們的廣泛猜測和驚愕。

來源：YouTube

杭州動物園工作人員29日回應：「那肯定是實在的動物啊，肯定不是人扮的。我們這邊是國營的，不會出現這種情況。大夏天的溫度攝氏40度，你再套個皮毛的話，人肯定堅持不了幾分鐘就要倒下了。」

對此，杭州動物園副園長江志笑得有些無奈，「這已經不是馬來熊第一次上熱搜了，確實有科普的必要。」

另據都市快報報導，目前杭州動物園裡共有三種熊：黑熊、棕熊和馬來熊，相較於黑熊和棕熊兩個「大塊頭」，馬來熊是世界上最小體型的一種熊。跟黑熊相比，馬來熊的身材更加「健美」，它全身被烏黑色的短絨毛覆蓋，毛色油亮，毛緊貼皮膚，但因為顏色是黑色的，很多遊客誤把它認成是黑熊的幼崽。

今年2月馬來熊站立起來與遊客互動。（取材自橙市互動）
今年2月馬來熊站立起來與遊客互動。（取材自橙市互動）

最好分辨的是胸前圖案，黑熊胸前是一個白色的「V」字，馬來熊胸前一塊顯眼的「U」型斑紋，像戴了一塊圍兜，遠看有點像太陽，這也是馬來熊英文名sun bear的來源，太陽熊。

江志介紹，杭州動物園裡現在共有一公一母兩隻馬來熊「大陸」和「安吉拉」，它們2020年來到杭州動物園，今年已成年。

那麼，馬來熊為什麼會站起來？

江志說，熊科動物都有站立的能力，尤其是野外的熊，打鬥的時候都會站起來。獅子、老虎等動物也都可以站立。馬來熊一般性情比較溫和，它們站起來可能是跟遊客互動的行為。

其實「人里人氣」的馬來熊並不罕見，記者曾在杭州動物園，拍到過這隻馬來熊站起來與遊客互動。

動物園 YouTube

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