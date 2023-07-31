中國成人逾半超重 胖子北方偏多 南方較少

中國專家警告，逾5成成年人屬於超重肥胖。示意圖。（取材自澎湃新聞）

中國專家警告，逾5成成年人屬於超重肥胖 ，估計2030年相關衛生支出將占全體醫療費用總額的22%；且肥胖人群地域分布不均衡，北方偏多，南方較少。

世界衛生組織（WHO）2020年曾對成人做出超重和肥胖定義，指身體質量指數（BMI）等於或大於25時為「超重」、等於或大於30時為「肥胖」。

觀察者網29日報導，由中國國家消化系統疾病臨床醫學研究中心、北京 醫師協會減重 與代謝專科醫師分會及相關學術組織聯合舉辦的第2屆中國肥胖大會（COC2023）在北京舉行，基於對逾20省市、2萬餘例的患者分析，會上首次發布減重與代謝外科5年數據報告。

首都醫科大學附屬北京友誼醫院副院長張忠濤說明，中國肥胖人群越來越多，成年人中50%以上屬於超重肥胖，而且肥胖人群上升的比例甚至超過超重人群的比例。

張忠濤表示，肥胖症不只在全球帶來巨大的經濟負擔，在中國，預計2030年超重肥胖的相關衛生支出，將占全體醫療費用總額的約22%。

他指出，2018至2021年，3年時間內中國減重與代謝外科患者數量達到第一個萬例，但2021至2022年僅用1年時間，就達到第二個萬例；當前中國減重與代謝外科面臨著優質醫療資源擴容和區域均衡發展，以及臨床診療能力和醫療品質安全水平的挑戰。

另有專家說，肥胖是慢性疾病重要致病因素之一，肥胖防治對於「健康中國」事關重大。

北京協和醫院營養科教授陳偉表示，在他的門診當中，70%以上的患者BMI在30以上，並且這個胖度還在不斷增加，BMI50、60的越來越多。

另北京友誼醫院減重與代謝外科主任張鵬說，中國肥胖人群的地域分布並不均衡，由北向南呈遞減趨勢，北方肥胖人群數量偏多，南方肥胖人群數量較少。

北青網5月曾報導，南方人普遍比北方人瘦，理由的可能包括北方氣溫更冷，身體本能會儲存更多的熱量，也更願意吃更高熱量的食物，且人們去戶外運動的機會也會大幅下降，變成多吃、少動，自然更容易長胖。

此外，北方人多吃麵食，南方人多吃米飯，飲食習慣不同也可能是原因之一。