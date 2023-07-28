「小奧運會」揭幕 成都大運會射箭、水球先開賽

7月27日，成都第31屆世界大學生夏季運動會舉行水球項目男子小組賽，義大利隊13:11戰勝美國隊。(中新社)

成都第31屆世界大學生夏季運動會28日正式拉開大幕。這是繼2001年和2011年之後，中國第三次舉辦大運會，也是中國西部第一次舉辦綜合性國際體育賽事。中新網指出，本次賽事將有

精彩開幕式等四大看點。

據報導，成都大運會開幕式將在東安湖體育公園主體育場舉行。本次開幕式遵循「簡約、安全、精彩」原則，演員、志願者規模將近2000人，整體時長不到100分鐘，文藝表演則壓縮到15分鐘。

開幕式的主題也與成都大運會口號「成都成就夢想」相呼應。15分鐘的文藝演出，著重從情感和精神層面展現青年人的良好風貌。

總導演陳維亞介紹，高科技的充分運用也使得更多創意能在有限的時空中實現，讓場上充滿藝術想像和空間感。

其次，在開幕式的前一天，射箭和水球兩個大項率先開賽。中國大學生射箭隊出戰了反曲弓比賽，這也是中國代表團在成都大運會上的首次亮相。

看點三，本屆大運會的首枚金牌將在29日進行的武術項目中產生。29日上午，男子南拳比賽率先打響，四川運動員 曹茂園將代表中國隊出戰。據悉，曹茂園5歲開始學習武術，至今已經堅持20餘年。

看點四，大運會素來有「小奧運 會」之稱，無數體育名將從這裡開啟傳奇職業生涯。本次大運會中國代表團由700餘人組成，運動員的平均年齡為22.9歲。