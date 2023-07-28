看笑了…歌迷花1406元 在楊千嬅演唱會看水泥台階？

黎女士和老公的座位。（取材自上游新聞）

歌迷黎女士和老公花1406元（人民幣，下同）買票到深圳春繭體育場聽歌手楊千嬅演唱會，入座時見周圍人都在抿嘴笑，自己一看也傻了，原來他們買到了「雷」位：水泥墩位，亦即座位正前方就是水泥台階，視線被遮擋了大半，導致自己演唱會的體驗感很差。聯絡網路客服一度稱不能退票退款，直到黎女士在網上發文引來重視，主辦方才安排退款。

上游新聞報導，黎女士（化名）在網上發文表示，「找到自己座位的時候，周圍人都在笑我們。深圳春繭體育場，A1區，20排，128/129號避雷。對了，我老公186cm，根本坐不下。」她所發照片顯示，128/129這兩個座位正前方有六七級台階，台階和扶手遮擋了大部分視線，而且還有來來往往的歌迷。

黎女士表示，這樣的座位設計確實有些不合理，導致自己演唱會的體驗感很差，希望能退款。在帖子評論區有不少網民表示這樣的座位設計確實不科學，「這種座位應該是不能出售的吧」「這個位置是怎麼好意思安排的」等等。

黎女士發文稱花1406元人民幣在楊千嬅演唱會只看到水泥台階。（取材自上游新聞）

黎女士事後說，楊千嬅深圳演唱會22日舉行，她一共花了1406元購買了兩張門票，單張門票的價格是698元，剩下的是快遞費用。「我當時買的698元，印象中是看台裡面最貴的，看台還有另外兩檔便宜一點的，再貴的話就是內場了。

「我們當時到現場的時候，緊挨著我們座位的是一對小情侶，他們正在笑著說不知道是誰坐這個位置，結果發現我們來了。他們就說讓我們去退票，還建議我們去投訴，說這個位置肯定坐不了。」兩個座位太窄外加視線受阻，黎女士聯繫現場工作人員解決，工作人員看了也在笑。

黎女士一直聯繫客服解決，但從大麥網訂單聯繫到的客服說，「買票的時候就有提示，不能退票退款」。後來演唱會開始，他們只有硬著頭皮找其他位子，「整個演唱會過程中，我們完全沒坐在自己的座位上，都是站在後面看。」當晚，黎女士就把這件事情發到某社交平台上面，結果帖子火了，主辦方主動聯絡他們表示願安排退款，目前黎女士已收到退款。

消費者買到這種不利於觀看的門票，應該通過何種方式維權？河南 澤槿律師事務所主任付建認為，主辦方售票前應當提前檢查位置是否符合觀看條件，如果位置前方有明顯障礙物，影響觀看體驗，主辦方在售票時應做出必要的提示和說明，否則屬於侵犯消費者知情權和公平交易權。黎女士購買的門票價格較高，但視線被遮擋，無法正常觀看演唱會，可以向主辦方提出維權。