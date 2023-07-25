孫女帶爺奶出遊宣誓「3個絕不」網笑：太真實

一段孫女帶爺爺奶奶去北京旅遊，出發前先宣誓的視頻引發無數網友共鳴。（取材自上觀新聞微信公號）

近日，一段孫女帶爺爺奶奶去北京 旅遊，出發前先「宣誓」的視頻，引發無數網友共鳴。視頻中，爺爺奶奶在孫女的帶領下面對廣大網友莊嚴宣誓：「絕不說門票太貴，你玩吧我站外面就行」、「絕不說外面太貴，還不如在家吃呢」、「絕不四、五點就催人起床」。

上觀新聞微信 公號報導，孫女表示，之所以會這樣，是經歷過很多次磨合，才換來旅遊「不掃興」的爺爺奶奶。

網友看了影片後紛紛留下共鳴，有人說，「看來大家都有統一的家長」、「學到了，下次帶爸媽旅遊前先宣誓」；也有人稱讚孫女的行為，「孫女很懂事，爺爺奶奶也很可愛」；也有網友講出自己的「帶團妙招」。

另據人民日報報導，長輩們的「掃興」，不僅是消費觀念方面的差異，也是對晚輩掙錢不易的心疼。

「視頻搞笑而溫情，但看完後我的鼻子一酸，這就是我父母的影子」，河北省第六人民醫院心理保健中心主任醫師于雪竹感慨地說，經歷過艱難困苦的父輩，潛意識裡面只有「生存」而沒有「生活」。但對於現在物質生活豐富的孩子來講，更注重生活品質，他們有閒暇便想去欣賞大好山河。北京兒童醫院精神科主任醫師崔永華則提醒老年人，「孩子有自己表達孝心的方式，老人也要理解孩子的行為模式，要相互理解，相互順應」。