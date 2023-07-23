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航班延誤6小時 補償200元現金…旅客：突然就消氣了

中國新聞組／北京23日電
工作人員拿着一疊現金發給登機乘客。（取材自封面新聞）
工作人員拿着一疊現金發給登機乘客。（取材自封面新聞）

「飛機延誤6小時工作人員發現金補貼」話題衝上微博熱搜，這源自網傳一段視頻顯示，7月19日，江蘇南京一航班因天氣延誤6個半小時，乘客滿腹怨氣準備登機時，見工作人員在登機口直接發現金200元（人民幣，下同）補貼，有乘客說，看到發現金「突然就消氣了」。據報導，中國對航班延誤予以現金補償早有法律依據，有的航空公司補償可達400元。

來源：YouTube

封面新聞報導，發帖網友說，「第一次看到機場現場發錢，南京飛三亞，天氣原因，延誤了六個半小時，終於登機了，看到現場發現金補貼，熬了個大夜，我覺得我又行了，咱主打個心態平和」。

該網友表示，當時是因為天氣原因，自己領了200元，發的這筆錢是夜晚住宿補貼，因為沒去賓館住，所以才補貼。

南京祿口機場該航空公司工作人員表示，當晚航班確實有延誤，後來給旅客安排了住宿，後續航班也給他們安排好了。該工作人員表示，當時航班延誤是因為天氣原因，給旅客安排了住宿，但沒有額外補償。

不少網友表示也遇到過類似情況，乘坐飛機延誤後，現場直接發現金補貼。有網友表示很羨慕，也有網友分享自己的經歷，「發了200元現金，拉去酒店吃了頓飯還去房間睡了個覺」、「食宿都包，加補償400元，但是真的耽誤事」、「空姐送了四回吃的，然後起飛發了200元」。

也有網友表示，「延誤到半夜，沒吃沒喝沒賠償，簡直是無語了」，「航班取消還得自己多住一晚酒店」。

據中國民用航空局報告，去年全國客運航空的平均航班正常率為94.98%。其中，7月的航班正常率最低，為89.09%。8月（90.89%）和6月（90.94%）緊隨其後。在導致航班不正常的原因中，天氣原因佔比最高，達67.14%。每年6月—8月屬於雷雨季，天氣情況較複雜，受此影響，航班延誤的情況較多。

至於航空公司是否對航班延誤進行補償、補償條件、標準和方式等，都由航空公司自行決定。據民航局官網文件，中國國航、東方航空、南方航空等都有提出自身原因導致航班延誤的補償方案，延誤4至8小時補償旅客200元，延誤時間8小時以上則補償400元。有的航空公司補償最高金額則為300元。

工作人員拿着一疊現金發給登機乘客。（取材自封面新聞）
工作人員拿着一疊現金發給登機乘客。（取材自封面新聞）

微博 東方航空

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