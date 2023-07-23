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男生打傘遮陽…有人譏「很娘」 有人挺：防曬不分性別

中國新聞組／北京23日電
「打傘羞恥」引發網友熱議。（取材自極目新聞）
「打傘羞恥」引發網友熱議。（取材自極目新聞）

天氣越來越熱，不少人撐遮陽傘來防暑降溫。有網友發帖問到，太陽真的很大很毒，疑惑有些男生為什麼不打傘？網上「男生會有打傘羞恥嗎」的話題衝上微博熱搜，引發廣大網友熱議。

極目新聞報導，有一些網友擔心，男生打傘顯得有點「娘」，「說實話，會有一點兒羞恥」。有網友說，「自從實驗室大師姐看到我在大太陽天打傘後，每次在大太陽天的時候當著我的面，必要嘲諷我一波」、「我背包會帶傘，路上如果都是女生打傘，男生都不打傘的話，我也不打」、「20年來都沒打過傘，也沒啥事啊，男的打傘有些娘」、「有些男生會有，覺得不好意思，大老爺們打什麼傘」、「很明顯有啊，因為那個被灌輸『男性氣質』，大多男性是寧死不打傘的，並且以表現自己能扛住惡劣的自然條件為榮，啊，怎麼想都好幼稚」。

但大部分網友表示，夏天如果太陽很大的話，防曬不分男女，每個人都有打傘自由，「這有啥羞恥的，男生和女生都能打傘，這又不是某個性別的專利，在意別人那麼多幹嘛」、「男人夏天就要打傘，別管別人怎麼說」、「當然打，這天曬死人了。管別人說什麼，自己舒服才是真的」、「男孩子打傘很丟人嗎？丟人的是你的狹隘」、「沒什麼好羞恥的，這天氣在外面走一圈人都要曬傷了，打個傘很正常」、「我太陽大出門就打了傘，自己的路自己走，管他們怎麼說」、「拒絕刻板印象……憑什麼不可以呢？」

還有網友表示，男生不打傘不是因為羞恥，可能是因為怕麻煩、沒地方放怕丟，「我不喜歡打傘，因為我沒地方放，太麻煩了，但紫外線非常強的時候會打」、「估計是不夠熱，我在北方沒有男孩子打傘，女孩子也少，來了廣東，男男女女都打傘，不該逞強的時候別逞強」、「男生不是人嗎？我不打傘一般就是懶或者怕丟傘，懶得帶了丟得太多了」、「我在廣東看到好多男生打，我平時懶得打傘的到了廣東都乖乖打傘了」。

不少自稱男性網友在網上喊出晴天「男生打傘自由」。（取材自微博）
不少自稱男性網友在網上喊出晴天「男生打傘自由」。（取材自微博）
「打傘羞恥」引發網友熱議。（取材自極目新聞）
「打傘羞恥」引發網友熱議。（取材自極目新聞）
不少自稱男性網友在網上喊出晴天「男生打傘自由」。（取材自微博）
不少自稱男性網友在網上喊出晴天「男生打傘自由」。（取材自微博）

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