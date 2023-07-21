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廣州飛澳洲機票近4萬元 只給1瓶礦泉水？ 南航被酸太小氣

中國新聞組／北京21日電
網友稱機票近4萬元只有1瓶依雲礦泉水。（取材自小紅書）
網友稱機票近4萬元只有1瓶依雲礦泉水。（取材自小紅書）

有網友發視頻稱搭南方航空廣州直飛澳洲墨爾本的商務艙，機票價格將近4萬元（人民幣，下同，約5580美元），一個人卻只有一瓶礦泉水，問乘務長再要一瓶礦泉水卻被用其他水灌了一瓶。南方航空回應稱，以機上的安排為準。

來源：YouTube

九派新聞報導，當事網友在社交平台上表示，「乘務長真的拿這個瓶子給我灌了別的水，你是覺得我是相中這個塑料瓶子了嗎？我想問問現在是變廉價航空了嗎？空姐解釋稱28個人只配了28瓶水，要給回程28個人留，澳洲只上餐不給水。」

有網友表示能夠理解航空公司，「視頻裡是依雲水，可以理解，其他的水有就行。」也有網友認為，4萬塊錢的機票都花了，只給商務艙一人一瓶依雲，也太小氣了。

據依雲在某購物平台的旗艦店顯示，330毫升的依雲礦泉水，售價是225元一箱，為24瓶，優惠價是175元，算下來一瓶大約7.3元。

網友對商務艙只給一瓶水表示意見，「商務艙的水本來就是根據座位數量配的，航線長肯定不會不送餐食，應該是迎賓水或者單獨提供的瓶裝礦泉水只有一瓶，或許是被斷章取義了。」「很正常啊，按乘客人數配備的小瓶。再要就給用杯子提供的，這樣有什麼問題呢。本身飛機儲藏空間就有限，不可能像地面餐館那樣無限可能。」

但也有人有不同看法，「過分了，直飛要10個小時左右，不給吃飯，簡直絕了」、「現在的機票就貴得離譜，還只給一瓶水？」「上次坐X航，飛機餐都沒了，只有小餅乾」。

澳洲 廉價航空 航線

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