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青海湖變「鐵絲網湖」 為收費把湖景關起來？

中國新聞組／北京20日電
青海湖南岸一處已關閉的私設景點的「旅遊通道」。（取材自新華每日電訊）
青海湖南岸一處已關閉的私設景點的「旅遊通道」。（取材自新華每日電訊）

許多遊客去青海自駕旅行，都夢想能馳騁在青海湖邊，沒想到來到青海湖，環湖都被鐵絲網圍起來；有網友抱怨，「自駕1千多公里，結果青海湖就只能在遠處看看」、「過去跑馬圈地，現在圍景收錢」，還有網友戲稱為「鐵絲網湖」，質疑「為收費而把湖景『關起來』」。

一名到青海湖玩的旅客說，「本想走到湖邊玩一玩，結果到處都有圍欄，不得不買票進景區」。新華每日電訊報導，青海湖設圍欄主要有兩原因：一是湖岸圍欄主要是草場區界；二是部分圍欄用於保護生態。

報導指出，青海湖岸草場為牧民牧場，沿岸牧民表示，圍欄的作用是防止牲畜亂走和車輛輾壓破壞草場，「過去圍欄比較簡單，現在是質量更好的鍍鋅鋼絲網」。除牧場圍欄外，一些重要湖岸線的圍欄是為了保護青海湖生態而設。

據報導，由於青海湖是國家級自然保護區，生態系統敏感脆弱，生物多樣性豐富獨特，自然保護區核心區、緩衝區不能開展旅遊經營活動。

青海省生態環境規劃和環保技術中心生態環境研究所所長鄧黎說，青海湖是維繫青藏高原生態安全的重要水體，控制西部荒漠化向東蔓延的天然屏障，設置圍欄等措施，可以減少人為活動對生態保護重點區域的不利影響。

過去雖然也有圍欄，但部分環湖牧民打開自家圍欄設置「旅遊通道」和「小景點」，並透過收費讓遊客親水、騎馬拍照，讓大量遊客有親近青海湖的通道。但類似私設景點數量膨脹，不只經常發生衝突糾紛，也嚴重破壞草場，影響生態環境。

據報導，青海省去年開始對私設景點亂象開展專項整治，取締私設景點，牧民自家草場圍欄的鐵門入口處也沒有攬客現象，管理雖堵住漏洞，但疏導不足卻影響遊客旅遊。

青海湖景區今年累計接待遊客111.76萬人次，較2019年同期增長46%，針對這一突出矛盾，青海省年初已在自然保護區的非核心區增設12個疏散觀景點，位於剛察縣的聖泉灣體驗區已於近日開放，吸引了不少遊客，遊客可以在此處近距離接觸青海湖水，觀賞青海湖裸鯉。

青海湖環湖東路附近的一處圍欄。（取材自新華每日電訊）
青海湖環湖東路附近的一處圍欄。（取材自新華每日電訊）

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