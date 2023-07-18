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50年來首次 周口店遺址新發現北京人頂骨 當今世上僅存

中國新聞組╱北京18日電
北京周口店新發現的人類頂骨化石標本(圖左)呈黃褐色，已完全石化，其骨壁厚度、曲度和尺寸與周口店直立人頭蓋骨的右側頂骨(圖右)大致重疊。(取材自人民網)
北京周口店新發現的人類頂骨化石標本(圖左)呈黃褐色，已完全石化，其骨壁厚度、曲度和尺寸與周口店直立人頭蓋骨的右側頂骨(圖右)大致重疊。(取材自人民網)

北京周口店人遺址區域再現新突破，中國科學院研究團隊近日應用CT掃描和3D重建等一系列新技術，從周口店第15地點的哺乳動物化石中識別出一塊人類頂骨，這是近50年來在周口店遺址首次更新世人類化石。

來源：YouTube

香港文匯報報導，「在同一個遺址，發現不同生存年代的古人類化石，這在世界上都是非常罕見的。」中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員吳秀傑表示，此次新發現的頂骨，對於探討周口店遺址古人類的區域性演化，提供了關鍵性的研究素材。

報導指出，近100年來，周口店第一地點發現的直立人化石，一直是研究人類演化的重要材料，遺憾的是，這批化石連同山頂洞發現的人類化石一起，在第二次世界大戰中丟失，只剩下保存在瑞典博物館、1921年和1923年試掘獲得的4枚牙齒，以及新中國成立後發現的屈指可數的枚牙齒、2塊肢骨碎片、一塊額骨和一塊枕骨碎片。

此次，科研團隊利用新技術手段識別出的人類化石，是目前世界上僅存的北京人頂骨。

報導說，新發現的標本呈黃褐色，已完全石化，其骨壁厚度、曲度和尺寸可與周口店直立人頭蓋骨的右側頂骨大致重疊。在周口店第1地點發現的人類化石年代大約50萬年前，被歸入直立人；此次新發現的人類頂骨化石，年代為中更新世晚期，距今約20萬年。

吳秀傑表示，此次科研團隊是利用CT掃描和3D建模等新技術，識別出了人類的頂骨。

值得一提的是，此次頂骨化石的發現，使得周口店遺址新增一處人類化石地點。

周口店第15地點距離第1地點70米，該地點發現於1932年，1934-1937年進行了系統性發掘，出土了大量石器和哺乳動物化石，年代為中更新世晚期，距今約20萬年左右。

北京 瑞典 博物館

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