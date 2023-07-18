一斤飆到400元？浙江知了吃出天價 旺季一天賣500斤

張先生銷售的活知了，五斤一袋。(取材自上游新聞/受訪者供圖)

浙江麗水又到吃知了的時節，有網友開始在短視頻平台曬出捕捉、食用影片；據稱，在當地菜市場的純肉知了（處理後的知了）甚至賣到400元一斤，但實地走訪，店家說目前的價位已沒有這麼高，但也要160元左右一斤，一名餐館老闆介紹，旺季時加工好的知了每天能賣四、五百斤。

上游新聞報導，在浙西南地區例如金華、衢州、麗水等地，知了一直是當地夏日餐桌上的美食，甚至比小龍蝦還要受歡迎。據當地一餐飲從業者估算，麗水地區每天知了批發量能達1.2萬斤左右，從6月到9月初的80天內，麗水人可以吃掉上億隻知了。

因為很少有養殖知了，市場上的知了都是人工捕捉的，因此價格不菲。近日就有麗水市民分享稱，現在野生知了能賣260元一斤，一晚上最多能抓5斤，算下來10天可賺上萬元；還有網友拍到有人在當地菜市場花1000多元買了一小袋子處理好的知了純肉，售價約400元一斤，而麗水的豬肉價格也就在一斤12元左右。

據報導，一位生鮮團購商家張先生說，最近因為貨源緊張，加上知了價格上漲，不得不在朋友圈通知顧客只接受預定，而且現在已經沒有本地知了，都是從衢州進貨。張先生說，剛出來的時候是400元一斤，現在基本上大約160元左右，不過價格也是每天浮動。

另外，四季知了是麗水噹地有名的吃知了大排檔，老闆娘毛女士是土生土長的麗水人，她說十年前開店的時候才100多元一斤，現在都到漲到200多一斤。

毛女士說，麗水人吃知了至少也有50、60年的歷史了，和外地食用蟬蛹、金蟬（知了猴）等不同，麗水主要是吃成蟲身體裡的一塊小肉，「很香很嫩，比牛肉、雞肉更嫩」。

但知了這道風味菜也不是每個人都能吃，鎮海有一名95後小夥小吳，日前配著啤酒吃了一盤油炸知了，過一小時後竟然渾身發癢，脖子、手腳出現紅疹，緊接著頭部發麻，呼吸急促，有點喘不上氣來。隔天不但症狀沒有減輕，還出現了面色蒼白、全身大汗淋漓等症狀，險些休克，最後送醫急診。

經檢查，醫生診斷為食物過敏 反應，考慮到小吳吃過知了，很可能是異體蛋白過敏。經過抗過敏和補液等緊急治療，小吳各種不適症狀慢慢緩解，皮疹也逐漸消退，在急診室留觀一段時間確認脫離危險後，終於平安出院。