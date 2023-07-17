「國之重器」超高速風洞通過驗收 提升航天技術利器

全球容量最大的中國「國之重器」15日正式結頂。（取材自央視新聞）

央視近日官宣，世界最先進、被稱為「國之重器」的超高速風洞「JF-22超高速風洞」通過驗收。可以復現相當於約30倍聲速的飛行條件，解決超高速飛行技術的試驗研究問題，支撐國家高超聲速科技領域重大需求和關鍵技術攻關。不但對提升中國航空航天技術大有助力，也可應用在國防安全領域，堪稱科學家錢學森、郭永懷幾十年前的「戰略部署」成果落地。

北京 青年報「政知見」報導指出，15日，央視播發視頻披露JF-22超高速風洞吹出來的流場大，持續時間長，比同類風洞先進水平要有成倍地提高，實驗的精度也更高。

軍事評論員宋忠平表示，各類飛行器在研發過程中，需要進行大量模擬飛行實驗，風洞應運而生。「常有人這樣比喻，先進的飛機等飛行器都是在先進的風洞裡『吹』出來的。」新一代的高速飛行器速度其具備的空氣力學特性發生很大改變，是此前技術探索未曾觸及的前沿領域。

據央視介紹，JF-22超高速風洞的研發目標是針對天地往返飛行技術領域的國家重大需求和高溫 氣體動力學學科的前沿探索。科研團隊還將展開滑翔式飛行器、天地往返飛行器、多級入軌飛行器等研究，支撐和服務國家高超聲速科技領域重大需求和關鍵技術攻關。

央視還披露，中國科學院力學研究所有關團隊最近正利用該風洞研究兩級或者多級入軌的飛行器。利用超高速風洞，中國科學院力學研究所有關團隊提出駐定斜爆轟發動機試驗，比傳統發動機熱效率要高50%，對下一步航空航天技術發展是非常大的推動。

央視並稱，此次完成驗收、正式運行的JF-22超高速風洞是目前國際上最先進的超高速風洞。使中國成為高超聲速領域唯一具備覆蓋全部「飛行走廊」實驗能力的國家。

宋忠平強調，將JF-22稱為「國之重器」，是因為它不但對提升我國航空航天技術大有助力，同時也可以應用在國防安全領域。