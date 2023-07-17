我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

問到「六四」 百度AI「文心」突重開機：我們換個話題

北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

「國之重器」超高速風洞通過驗收 提升航天技術利器

中國新聞組／北京17日電
全球容量最大的中國「國之重器」15日正式結頂。（取材自央視新聞）
全球容量最大的中國「國之重器」15日正式結頂。（取材自央視新聞）

央視近日官宣，世界最先進、被稱為「國之重器」的超高速風洞「JF-22超高速風洞」通過驗收。可以復現相當於約30倍聲速的飛行條件，解決超高速飛行技術的試驗研究問題，支撐國家高超聲速科技領域重大需求和關鍵技術攻關。不但對提升中國航空航天技術大有助力，也可應用在國防安全領域，堪稱科學家錢學森、郭永懷幾十年前的「戰略部署」成果落地。

北京青年報「政知見」報導指出，15日，央視播發視頻披露JF-22超高速風洞吹出來的流場大，持續時間長，比同類風洞先進水平要有成倍地提高，實驗的精度也更高。

軍事評論員宋忠平表示，各類飛行器在研發過程中，需要進行大量模擬飛行實驗，風洞應運而生。「常有人這樣比喻，先進的飛機等飛行器都是在先進的風洞裡『吹』出來的。」新一代的高速飛行器速度其具備的空氣力學特性發生很大改變，是此前技術探索未曾觸及的前沿領域。

據央視介紹，JF-22超高速風洞的研發目標是針對天地往返飛行技術領域的國家重大需求和高溫氣體動力學學科的前沿探索。科研團隊還將展開滑翔式飛行器、天地往返飛行器、多級入軌飛行器等研究，支撐和服務國家高超聲速科技領域重大需求和關鍵技術攻關。

央視還披露，中國科學院力學研究所有關團隊最近正利用該風洞研究兩級或者多級入軌的飛行器。利用超高速風洞，中國科學院力學研究所有關團隊提出駐定斜爆轟發動機試驗，比傳統發動機熱效率要高50%，對下一步航空航天技術發展是非常大的推動。

央視並稱，此次完成驗收、正式運行的JF-22超高速風洞是目前國際上最先進的超高速風洞。使中國成為高超聲速領域唯一具備覆蓋全部「飛行走廊」實驗能力的國家。

宋忠平強調，將JF-22稱為「國之重器」，是因為它不但對提升我國航空航天技術大有助力，同時也可以應用在國防安全領域。

央視指出，上世紀五六十年代，在中國空氣動力學家和系統科學家錢學森、流體力學家郭永懷的戰略部署下，中科院力學所組建起中國首個高超聲速激波風洞科研攻關團隊。上世紀90年代末，激波風洞項目負責人姜宗林帶領團隊開啟大型爆轟驅動激波風洞攻關。如今，JF-22風洞通過驗收並開始運行。

全球容量最大的中國「國之重器」15日正式結頂。（取材自央視新聞）
全球容量最大的中國「國之重器」15日正式結頂。（取材自央視新聞）

北京 高溫

上一則

港人消費券到手 商家旺足暑假 有人花十多萬港元買珠寶

下一則

徒步「過海」？ 影片揭5港人逆向橫行紅隧 轎車險撞及

延伸閱讀

德桑提斯「2個原因」競選團隊縮編 副手不排除是她

德桑提斯「2個原因」競選團隊縮編 副手不排除是她
大公司紛紛搶用AI 但該由哪個部門來管理？

大公司紛紛搶用AI 但該由哪個部門來管理？
南灣酷熱 義工為遊民送水解暑

南灣酷熱 義工為遊民送水解暑
中俄日本海聯演護戰略通道 專家：極強針對性和實戰性

中俄日本海聯演護戰略通道 專家：極強針對性和實戰性

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
著名科幻小說作家郝景芳。（取材自都市快報）

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

2023-07-10 15:57
網上傳出一張傅姓女的微博截圖，顯示疑似在美東時間3月18日晚間，傅還替兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。(取材自微博)

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

2023-07-15 02:30
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59
葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重