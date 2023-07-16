貴州200米高懸崖喝咖啡 1杯398元

懸崖咖啡館。（取材自上游新聞）

貴州荔波有一森林景區，在200米高的懸崖上喝咖啡 ，一杯要價398元人民幣（約55.75美元）。景區回應，是私人定製行程。

來源：YouTube

上游新聞報導，近日，貴州省黔南布依族苗族自治州荔波縣甲良鎮一森林景區的懸崖咖啡館項目在社交平台走紅，「398元一杯」的咖啡更是引發輿論關注。7月14日，景區相關工作人員稱：「這是景區推出的單獨遊玩項目，坐在200米高的懸崖上喝咖啡，一人一杯。」甲良鎮科技宣教文化信息服務中心相關工作人員表示：「我們會定期對景區項目進行巡邏和督導，提高景區工作人員的安全意識。」

景區宣傳視頻顯示，去這家咖啡館喝咖啡，必須穿戴上專業設備，步行1.5個小時穿越原始叢林，再攀上200米(約70層樓)高的懸崖，然後再爬軟梯下降20米，才能到達懸崖咖啡館，喝「398元一杯」的咖啡。

據報導，在社交平台上，有人感到驚訝：「現在的咖啡市場越來越捲了，竟然連懸崖邊都不放過。」也有人質疑：「喝個咖啡搭上命」、「看著好危險，能否喝到這杯咖啡，還需要足夠的勇氣」。更有人調侃：「在這地方不喝咖啡也能精神一整天。」

報導稱，景區工作人員表示，「懸崖咖啡館是一個單項活動，2019年就開業了，2023年6月份改進後重新開業，費用是398元/人。費用包含定製保險 費、探險裝備租用費、領隊服務費、咖啡飲品。該遊玩項目必須和景區一日遊，或者一天一夜洞穴露營項目行程綁定在一起，一般來說屬於私人定製的單項活動。體重200斤以上或者平日不太運動的遊客去喝咖啡估計有點吃力。」

該工作人員進一步解釋說：「遊客必須購買定制保險，穿探險裝備，才有可能到達咖啡館的位置，團隊領隊將用咖啡粉沖出咖啡，然後放入冰塊，基本上一人一杯。大家可以腳懸空，邊喝咖啡邊欣賞風景，大概就一個小時的時間。」