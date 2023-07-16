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四川小區5樓陽台養著7頭牛 網驚：沒電梯 怎麼搬上去的？

中國新聞組╱北京16日電
四川南充有居民在五樓陽台養了七頭牛被投訴。(取材自科技生活快報)
四川南充有居民在五樓陽台養了七頭牛被投訴。(取材自科技生活快報)

把貓、狗、雞、鴨當寵物不稀奇，有人竟在自家公寓裡養起牛來！四川南充順慶瀠鳳花園社區，有住戶在五樓陽台一口氣養了7頭牛，不僅牛的叫聲非常擾人，而且一進小區就可以聞到濃濃牛糞味，氣得鄰居向有關單位投訴。

來源：YouTube

極目新聞報導，小區居民表示該棟為六層樓公寓，沒有電梯，不知住戶怎麼把牛搬上去的，因為不僅能聽到牛叫聲，還能聞到牛糞的味道，又臭又吵，讓大家無法忍受，便向12345和城管投訴，最終在相關部門監督下，將住戶飼養的七頭牛拉走。

此事曝光後引起網友的強烈關注，有人表示，這還真是「大姑娘上花轎，頭一回見」、「這是家裡有一片草原」、「這下好了，牛肉、牛奶都可以賣錢」、「牛好可憐啊，擠在那麼小的地方」；還有人稱，但凡在農村生活過都知道，牛是非常容易招來蚊蠅的動物，這7頭牛放陽台上，怕是周圍的鄰居要瘋了，還好給拉走了。

另據英國每日郵報報導，印度也發過類似事件，一名男子也曾在五樓陽台養了七頭牛，每天把牛牽到陽台上，讓它們在陽台上拉屎拉尿，然後他把這些排泄物收集起來，拿到樓下去賣給農民當肥料，引起鄰居強烈不滿而被投訴。

四川南充居民被鄰居投訴後，有關部門將養在陽台的七頭牛拉走。(取材自極目新聞)
四川南充居民被鄰居投訴後，有關部門將養在陽台的七頭牛拉走。(取材自極目新聞)

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