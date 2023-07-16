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瘋狂三伏貼 入伏首日醫院湧萬人排隊、電商爆款月銷6萬+

中國新聞組／北京16日電
7月11日，河北省唐山市豐潤區中醫醫院的醫務人員在為市民貼「三伏貼」。(新華社)
7月11日，河北省唐山市豐潤區中醫醫院的醫務人員在為市民貼「三伏貼」。(新華社)

中國從7月11日進入「三伏」天氣，這也意味夏季「最熱時段」到來。有民眾認為，三伏天是春夏養陽好時機，和「三伏貼」相關的話題在社交平台迅速出圈；不少人更前往醫院購買三伏貼。媒體報導，在入伏首日有醫院超過一萬人排隊，電商平台更有「爆款」月銷6萬+（6萬件以上）。不過，也傳出一些電商平台違規售賣三伏貼，甚至有誇大療效之嫌。

時代財經報導，北京中醫藥大學教授、主任醫師馬淑然表示，「三伏貼是中醫『冬病夏治』中很重要的外治療法之一。」三伏貼適用於治療肺部、骨關節等方面疾病，也適用於免疫力低下、易患感冒、虛寒型體質等人群。

據報導，廣東省中醫院大德路總院區（下稱「廣東省中醫」）針灸科醫務人員表示，「這一次貼敷時間為7月11日，貼敷地點在一樓門診大廳，人非常多，大概有一萬多人。」

不止線下火爆，三伏貼在線上平台的熱度也在上升。根據7月14日淘寶平台數據，本周三伏貼的熱度上升12%。

在某大型電商平台上，如果選擇按銷量排序，排在第一的眾知堂旗艦店，其一款標識為「眾知堂三伏貼」的產品，月銷量顯示「6萬+」。另外，包括標識「北京同仁堂」「廣藥白雲山」等的三伏貼也是熱銷產品，月銷量從5000至2萬不等。

不過，報導指出，線上渠道流通的三伏貼或存在安全風險。有三伏貼廠家在微信群中發布了三伏貼產品信息，在銷售文案中，三伏貼似乎是「萬能」的：「針對四大人群，一是易虛寒的小仙女們，針對症狀：經期不適、贅肉多、肩頸腰背痛；二是易過敏的小朋友們，針對症狀：鼻炎、風團、喉嚨癢；三是年老體弱的老父親、老母親們，針對症狀：老寒腿、關節痛、肩周炎；四是經常忙碌應酬的男同胞們，針對症狀：痰多咳嗽、大肚腩、老胃病」。

對此，馬淑然表示，「三伏貼」是一種中醫治療方式，需要辯證論治。醫師根據患者的不同體質和不同病症來選擇不同的穴位進行治療，這是治療效果的關鍵所在。而不同人群對於「三伏貼」反應不同，如皮膚敏感、過敏體質者會出現不適感。

另外，在線上渠道售賣的三伏貼是否正規也存疑。

據報導，目前在各大電商平台上，銷量排名靠前的三伏貼產品均獲批一類醫療器械資質，且標識「穴位壓力刺激貼」。

不過，有三伏貼廠家坦言，其公司生產的產品雖是一類醫療器械，但確有中藥成分。「因為國家規定任何醫療器械產品都不能添加中藥成分，但是我們的產品是有中藥的，只是包裝上沒有體現任何中藥成分。」

電商 北京 過敏

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