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馬斯克又發驚語：「我有點親華」認為中國被低估了

中國新聞組／北京14日電
馬斯克5月訪問中國，在北京會見中國外交部長秦剛。(美聯社)
馬斯克5月訪問中國，在北京會見中國外交部長秦剛。(美聯社)

美國富豪馬斯克（Elon Musk）12日參加「推特空間」（Twitter Spaces）活動時，談及人工智能AI）、中國等話題時表示，中國有意願且已準備好與國際社會合作、一同制定AI規則。期間，他還稱自己「有點親華」。對此，中國外交部發言人汪文斌13日表示，中方不了解相關情況。

綜合環球網、中央社報導，「我有點親華」，馬斯克說：「我知道這聽起來像是『好吧，（那是因為）你在中國有很多既得利益嗎？』我的想法是，我在中國確實有些既得利益，但實話說，我認為中國被低估了。」

馬斯克表示：「中國肯定對規範AI的國際合作框架有興趣。」

而在發表上述言論的同一天，馬斯克成立AI新創公司xAI。在此之前，他才就AI可能「摧毀文明」而爭論好幾個月。

對於馬斯克稱中國有意成立人工智能監管的國際合作框架，汪文斌就此作出回應：「我不了解你所說的情況，中方重視人工智能發展與治理，主張堅持以人為本、智能向善的原則，規範人工智能發展，始終以高度負責任的態度參與全球合作。」

汪文斌表示，中方願與國際社會就人工智能安全治理加強溝通交流，推動達成普遍參與的國際機制，形成具有廣泛共識的治理框架和標準規範。

馬斯克5月下旬訪問中國，除視察電動車公司特斯拉（Tesla）在上海的工廠外，還在北京會見中國外交部長、商務部長和工信部長，以及中國國務院副總理丁薛祥。馬斯克訪問中國期間與官員會面後，於上個月表示中國政府將尋求在中國啟動AI法規。

據報導，一些政府正考慮如何減輕這項新興技術的危險。在OpenAI的ChatGPT發布後，近幾個月AI技術歷經投資熱潮，以及消費大眾喜愛。

AI 馬斯克 人工智能

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