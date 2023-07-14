敢玩嗎？南京動物園推「釣鱷魚」活動 稱鱷魚戰鬥力與鵝差不多

南京紫清湖野生動物世界「釣鱷魚」項目引起網友熱議。(取材自橙柿互動)

釣魚 常見，但有聽過釣鱷魚嗎？江蘇南京一間動物園 近日因讓遊客乘船投餵揚子鱷，引發爭議。

紅星新聞報導，一位家長曬出帶孩子去南京紫清湖野生動物世界釣鱷魚的視頻，只見孩子乘坐遊船手持長桿，將桿子伸入湖中，等待鱷湖中的是揚子鱷上前吃掉桿子上的食物。

有網友覺得父母心太大、太危險了，萬一孩子被鱷魚拖入水中怎麼辦；也有網友稱，揚子鱷危險係數不高，沒聽過傷人事件。

南京紫清湖野生動物世界的負責人表示，遊客確實能在鱷魚池乘船投餵揚子鱷，屬於人鱷互動環節，已開展兩年。「揚子鱷本身是沒有主動攻擊性的，其實也沒有什麼戰鬥力，一隻成年揚子鱷的戰鬥力可能就跟一隻大鵝差不多。另外，園區的揚子鱷都是人工飼養，非常溫馴，並且我們人鱷互動區的揚子鱷都是1-2歲的幼崽。」

揚子鱷真的戰鬥力低下嗎？安徽揚子鱷國家級自然保護區管理局三級調研員汪仁平表示，雖然揚子鱷的主動攻擊性不高，但咬合力可以達到800公斤，在野外覓食時，甚至可以咬碎堅硬的烏龜殼。