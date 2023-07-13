山東曲阜治婚鬧：婚禮可控可看可行 網嘆：這孔子家鄉？

安徽一名新郎於零下7度被朋友們用膠帶綁在電線桿上，身上被潑滿醬油豆瓣醬等混合液體。（視頻截圖）

山東曲阜市政府治理婚鬧亂象，近日發布答覆通報指出，將建立紅白事三級報備制度，確保結婚慶典、接迎親、喪事現場全程可控可看可行，提早做好風險預判；並建立村文明迎親志願服務隊，提早介入，提前做好相關人員的思想工作，抵制低俗婚鬧。有網民支持這些做法，也有人稱這份通報來自孔子的家鄉，「禮儀之邦卻需監控才制整治婚鬧，令人感慨」。

觀察者網報導，近日，山東曲阜市政府網站發布曲阜市民政局對市政協15屆二次會議第98號提案、委員孫邦祥所提「關於遠離婚鬧展現文明，全面推行中式婚禮」案件的答覆。曲阜市民政局答覆稱，該市將建立市、鎮（街道）、村（社區）、婚慶公司，紅白事三級報備制度，確保結婚慶典、接迎親、喪事現場全程可控可看可行，提早做好風險預判。

此外，曲阜市還將建立村文明迎親志願服務隊，各村居成立由村「兩委」成員、紅白理事會成員和村內志願者組成的文明迎親志願服務隊，為辦喜事群眾提供迎接新人、籌備結婚禮堂、監督婚慶公司等志願服務活動，第一時間聯繫婚禮新人和雙方父母，做好思想工作，成為破除陳規陋習、抵制低俗婚鬧、杜絕大操大辦的重要力量。

第三，曲阜市將建立婚慶公司台帳。全市共有婚慶公司94家全部納入管理、整治和服務，同時建立新人事務台帳和負面信息整治台帳。婚姻登記處在為新人辦理婚姻登記服務時，主動詢問新人，了解舉辦酒席的時間、規模和選擇的婚慶公司。將選擇的婚慶公司比對一下負面信息整治台帳，提早介入，確保結婚慶典、接迎親全程可控可看可行。

除了文明迎親志願服務隊、紅白理事會全程督導，鎮級專班也將適時到現場抽查紅白理事會職責落實情況，市級專班定期抽查各鎮街工作落實情況。市級每年2次發布紅黑榜，鼓勵先進，曝光存在隱患的村居、婚慶公司。

對於這份答覆，不少網民表示支持：「先見之明」，「挺好的！早該如此，讓傳統不變味、不庸俗」，「婚慶公司和道士隊伍該整治了」；不過，也讓人難受，都到了要政府出手的地步」。

圖為網傳新娘被婚鬧視頻。（取材自微博）

也有一些網民留言稱：「孔子老家…不是禮儀之邦麼」，「孔孟之鄉也搞接迎親全程可控可看可行，這不是應該當地居民自發性去做嗎」，「孔子家哎」，「孔孟已死，禮崩樂壞」，「看到來自孔孟之鄉來的這則新聞感慨萬千」。

也有網民認為政府管太多，「洞房要不要安裝監控？ 」，「嚇死我了，我差點看成以後結婚要全程監控」，「不違法就行了，也不要管這麼多」，「能不能先把路上勒索錢財的老傢伙整治了」。