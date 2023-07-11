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明星代言屢翻車 Prada改找中國女足 網友拍手：比娛樂圈靠譜

記者謝守真／綜合報導
圖為大陸女子足球隊為Prada所拍攝的宣傳照。（Prada官方微博）
圖為大陸女子足球隊為Prada所拍攝的宣傳照。（Prada官方微博）

全球知名精品品牌Prada10日與中國國家女子足球隊共同宣布，Prada與中國國家女子足球隊成為官方合作夥伴。而隨著合作正式公布，一系列宣傳照也同時釋出。Prada表示，將為該團隊提供正裝，要讓球員展現有別於球場的公眾形象。消息一出，立刻讓中國女足隊衝上了網搜第一。

綜合第一財經、界面新聞報導，中國足球協會表示，此次與Prada的合作，代表國際時代風尚與中國女足文化的碰撞與交融。「未來，雙方將共同為發展女性體育運動，推動中國（中國）女足事業的蓬勃發展而不懈努力。」

事實上，Prada並非首次和中國運動員合作。除了明星，運動員也是Prada近年重要的合作對象。報導指出，2022年北京冬奧前夕，Prada曾為中國運動員鞏立姣、李芷萱、熊敦瀚和楊舒予提供定制服飾，同時為其製作創意宣傳影片。

此項合作消息一出立即在網上衝上熱搜第一。不少民眾感慨說到，在娛樂明星人設不斷崩塌的當下，「攜手健康自信的中國女足，絕對是個好選擇」。還有網友留言，「『看的出來，Prada怕了』這個比娛樂圈靠譜（可靠）多了」，「在不斷塌房以後Prada終於決定另闢蹊徑」、「笑死，看得出來Prada對娛樂圈失望了」。

網友如此反應不是沒有原因。於此之前，Prada在中國地區的代言人前前後後陸續共有4位明星形象「大翻車」，包括蔡徐坤、春夏、鄭爽及李易峰等人。

先是鄭爽被爆出代孕風波、逃稅爭議等，遭到封殺，創下短短8天就被撤換的紀錄。接著是李易峰被爆出嫖妓而遭到封殺。再來是春夏，她因為「白紙運動」而遭到「半封殺」禁言。近期則是蔡徐坤，爆出性醜聞事件，鬧得滿城風雨。

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