月入五六千 大學生暑期瘋當廠哥、廠妹 想賺出1台iPad

大學生暑假湧向工廠流水線，此為示意圖。(取材自工立方打工網)

暑假是打工好時機，近年來，中國大學生們紛紛湧向工廠流水線當「「廠哥」、「廠妹」，他們希望通過工作來賺取額外收入。不少人可以月入五、六千（人民幣，下同），目標就是賺出一台iPad，然而，這些大學生們往往沒有料到工作的辛苦程度。此外，隨著社群及自媒體興起，調查顯示，6成大學畢業生把當網紅、做直播當成首選職業。

時代財經報導，林峰是即將上大三的大學生，在選擇工作之前，他曾嘗試找家教和銀行實習，但工資不如進廠高。最終，他選擇了在深圳的包裝廠工作，因為這份工作提供包吃包住，並且時薪為19元。對於許多家庭經濟條件一般、學校背景競爭力不強的大學生來說，進入工廠成為他們優先考慮的選項。

晚上10點30分，林峰正式結束了一天的「廠哥」生活，這是他在工廠裡度過的第一個暑假。躺在宿舍的床上，林峰拿起手機和朋友吐槽，「手都腫了，做得不好還會被罵」

看著身邊同學紛紛進廠，來自河南 的鄒羽也選擇在這個暑假走上流水線。她的目標是在假期兩個月賺出一台iPad。「按照中介的承諾，我每個月的工資應該在5000元~6000元。」

據了解，大部分學校放假前，那些所謂的「高薪輕鬆」的暑期工已經變得不那麼緊俏了。今年供需關係產生了影響，由於疫情 政策調整，跨省市找工作的學生數量增加，而用工需求並沒有明顯增長。因此，工廠提供的工資有所下降。

雖然工資不高，但是進廠的工作崗位仍然競爭激烈。許多工廠已經招滿了職位，有些工作甚至需要面試競爭。大學生們不得不努力爭取一個位置，以賺取一定的收入。

成功進入工廠後，大學生們必須面對高強度的工作。他們需要完成各種任務，包括檢查質量、打包貨物、核對地址等。工作時間長，有些甚至需要上通宵夜班。這種高強度的工作往往會對身體產生一定的壓力，有些人可能會生病或感到身體不適。

另據上觀新聞報導，由於恰逢畢業季，微博發表一項「當代年輕人就業 在關注什麼」的調查，數據顯示近萬名受訪的應屆畢業生中，有61.6%的人就業時會考慮網紅或是直播等新興產業，僅有38.4%選擇完全不考慮。