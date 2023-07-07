走路嫌煩 年輕人盯上電動輪椅：便宜還能享「特權」

社交媒體視頻顯示，年輕人乘坐電動輪椅頻頻出現在高校、食堂、商場，甚至還成群結隊「賽輪椅」。（取材自微博）

「30歲的我開始每天坐輪椅通勤……。」最近，「開電動輪椅上下班」的視頻在社交媒體上引發關注。在不少商家眼中，一些年輕顧客正成為輪椅的潛在購買人群。為何年輕人腿腳方便，年紀輕輕就盯上電動輪椅，提前步入了「老年生活」？

中新網報導，當下，電動輪椅不再是腿腳不便的老年人專屬的代步工具。在一些社交媒體上的視頻顯示，年輕人乘坐電動輪椅頻頻出現在高校、食堂、商場，甚至還成群結隊，在一些道路上「賽輪椅」。

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來源：YouTube

在電商 平台上電動輪椅的問答區，不少消費者都對電動輪椅展現濃厚的興趣，「年輕人沒病可以買嗎？天天走路有點煩了。」「大學生可以用嗎？」「食堂搶飯用！神器。」「年輕人也可以用，省力出行。」

有消費者表示，「給家裡老人買了，自己好奇，偶爾也會用一下。」還有消費者分享購物心得：比什麼沙發舒服多了，可行、可坐、可躺，真正符合「人體工學」。也有人表示，「這玩意兒坐著舒適，性價比極高。堅固耐用，質保超長，便於維修，可以用很多年。」

京東健康數據顯示，僅僅2023年上半年，電動輪椅的成交訂單量增長超過60%。其中人民幣3000元（約41.4美元）左右的產品更受青睞。

有商家表示，一般輪椅車行駛速度最快相當於正常人的小跑速度，換裝大容量電池後，電動輪椅最大續航里程甚至可達到60公里以上，媲美中高端的電單車。

此外，還有網友稱，相比電動車 ，電動輪椅價格更便宜不說，還擁有各種「特權」，不用上牌，可在人行道行駛，也不用戴頭盔……。

北京 交管12123人員答覆：「電動輪椅並不屬於交通工具，不會按照機動車和非機動車進行管理。」

雖然乘坐電動輪椅出行並不違規，但有觀點稱，應當打擊年輕人這一行為，因為影響道路暢通，占用了大量的公共資源，並不值得鼓勵。