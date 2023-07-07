我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

走路嫌煩 年輕人盯上電動輪椅：便宜還能享「特權」

中國新聞組／北京7日電
社交媒體視頻顯示，年輕人乘坐電動輪椅頻頻出現在高校、食堂、商場，甚至還成群結隊「賽輪椅」。（取材自微博）
社交媒體視頻顯示，年輕人乘坐電動輪椅頻頻出現在高校、食堂、商場，甚至還成群結隊「賽輪椅」。（取材自微博）

「30歲的我開始每天坐輪椅通勤……。」最近，「開電動輪椅上下班」的視頻在社交媒體上引發關注。在不少商家眼中，一些年輕顧客正成為輪椅的潛在購買人群。為何年輕人腿腳方便，年紀輕輕就盯上電動輪椅，提前步入了「老年生活」？

中新網報導，當下，電動輪椅不再是腿腳不便的老年人專屬的代步工具。在一些社交媒體上的視頻顯示，年輕人乘坐電動輪椅頻頻出現在高校、食堂、商場，甚至還成群結隊，在一些道路上「賽輪椅」。

https://www.youtube.com/shorts/Ij-xU3b42Kk

來源：YouTube

電商平台上電動輪椅的問答區，不少消費者都對電動輪椅展現濃厚的興趣，「年輕人沒病可以買嗎？天天走路有點煩了。」「大學生可以用嗎？」「食堂搶飯用！神器。」「年輕人也可以用，省力出行。」

有消費者表示，「給家裡老人買了，自己好奇，偶爾也會用一下。」還有消費者分享購物心得：比什麼沙發舒服多了，可行、可坐、可躺，真正符合「人體工學」。也有人表示，「這玩意兒坐著舒適，性價比極高。堅固耐用，質保超長，便於維修，可以用很多年。」

京東健康數據顯示，僅僅2023年上半年，電動輪椅的成交訂單量增長超過60%。其中人民幣3000元（約41.4美元）左右的產品更受青睞。

有商家表示，一般輪椅車行駛速度最快相當於正常人的小跑速度，換裝大容量電池後，電動輪椅最大續航里程甚至可達到60公里以上，媲美中高端的電單車。

此外，還有網友稱，相比電動車，電動輪椅價格更便宜不說，還擁有各種「特權」，不用上牌，可在人行道行駛，也不用戴頭盔……。

北京交管12123人員答覆：「電動輪椅並不屬於交通工具，不會按照機動車和非機動車進行管理。」

雖然乘坐電動輪椅出行並不違規，但有觀點稱，應當打擊年輕人這一行為，因為影響道路暢通，占用了大量的公共資源，並不值得鼓勵。

北京 電動車 電商

上一則

二手交易賣嬰？ 平台：用戶開玩笑 已封號

下一則

推特管控嚴 日本繪師移民微博 開通一鍵關注

延伸閱讀

1/3青年認老人「玻璃心」 紐約年齡歧視嚴峻

1/3青年認老人「玻璃心」 紐約年齡歧視嚴峻
最幸福的國度不再幸福 種種因素驅使不丹年輕人出走

最幸福的國度不再幸福 種種因素驅使不丹年輕人出走
為何要慶祝國慶？年輕人愛國情懷降低

為何要慶祝國慶？年輕人愛國情懷降低
調查：中國7成青年 存款不到10萬 5成存50萬就想退休

調查：中國7成青年 存款不到10萬 5成存50萬就想退休

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

2023-07-05 14:26
拍得上海豪宅的得物App創始人楊冰以人民幣100億元的身家位居《2022胡潤百富榜》第621名。（取材自界面新聞）

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

2023-07-03 12:42
一名中國女遊客上網控訴在馬來西亞吉隆坡國際機場遇到騙子，對方還與她合影。（取材自華人生活網）

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

2023-07-04 08:30
一名男子在河南省鄭州街道旁查看招聘信息。（路透）

高薪老總45歲失業 求職碰壁只能當快遞員引共鳴

2023-06-30 07:30

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹